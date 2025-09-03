GNW-News: Rackspace Technology erhält AWS-Kompetenz im Bereich Automobilindustrie

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, Texas, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(http://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-

End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die

Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency

(https://aws.amazon.com/automotive/partners/) erhalten hat. Diese neue

Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Rackspace Technology bei der

Unterstützung von Automobilunternehmen und deren Zulieferern bei der

Beschleunigung ihrer digitalen Transformation auf AWS.

Die AWS Automotive Services Competency zeichnet Mitglieder des AWS Partner

Network (APN) aus, die fundiertes technisches Fachwissen und nachweisliche

Kundenerfolge bei der Bereitstellung von Lösungen für die Automobilindustrie

vorweisen können.

?Der Erhalt der AWS Automotive Competency spiegelt mehr als fünf Jahre

intensiver Zusammenarbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Tier-

1-Zulieferern weltweit wider", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud,

Rackspace Technology.?Wir verbinden fundierte Branchenkenntnisse mit dem

umfassenden Portfolio von Rackspace Technology, um nachhaltige

Mobilitätslösungen für die Zukunft zu entwickeln."

Kundenerfahrung

Rackspace Technology hat kürzlich einen bedeutenden deutschen

Automobilhersteller bei der Modernisierung seiner veralteten IT-Infrastruktur

auf AWS unterstützt. Durch die Implementierung einer neuen ereignisgesteuerten

Datenpipeline ermöglichte Rackspace Technology eine Echtzeit-Transparenz der

Maschinen-Daten in der Fertigung, was eine schnellere Reaktion der Bediener

ermöglichte. Darüber hinaus ist das Unternehmen nun in der Lage, Analysen zu

optimieren und ist bereit, in die vorausschauende Wartung zu expandieren, um

Aspekte von Industrie 4.0 abzudecken.

Diese Errungenschaft unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Rackspace

Technology in der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, baut auf seinem

umfangreichen Portfolio an AWS-Kompetenzen auf und festigt seine Position als

zuverlässiger Partner für weltweit führende Automobilunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

