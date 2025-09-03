GNW-News: Rackspace Technology erhält AWS-Kompetenz im Bereich Automobilindustrie
^SAN ANTONIO, Texas, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-
End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die
Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency
(https://aws.amazon.com/automotive/partners/) erhalten hat. Diese neue
Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Rackspace Technology bei der
Unterstützung von Automobilunternehmen und deren Zulieferern bei der
Beschleunigung ihrer digitalen Transformation auf AWS.
Die AWS Automotive Services Competency zeichnet Mitglieder des AWS Partner
Network (APN) aus, die fundiertes technisches Fachwissen und nachweisliche
Kundenerfolge bei der Bereitstellung von Lösungen für die Automobilindustrie
vorweisen können.
?Der Erhalt der AWS Automotive Competency spiegelt mehr als fünf Jahre
intensiver Zusammenarbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Tier-
1-Zulieferern weltweit wider", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud,
Rackspace Technology.?Wir verbinden fundierte Branchenkenntnisse mit dem
umfassenden Portfolio von Rackspace Technology, um nachhaltige
Mobilitätslösungen für die Zukunft zu entwickeln."
Kundenerfahrung
Rackspace Technology hat kürzlich einen bedeutenden deutschen
Automobilhersteller bei der Modernisierung seiner veralteten IT-Infrastruktur
auf AWS unterstützt. Durch die Implementierung einer neuen ereignisgesteuerten
Datenpipeline ermöglichte Rackspace Technology eine Echtzeit-Transparenz der
Maschinen-Daten in der Fertigung, was eine schnellere Reaktion der Bediener
ermöglichte. Darüber hinaus ist das Unternehmen nun in der Lage, Analysen zu
optimieren und ist bereit, in die vorausschauende Wartung zu expandieren, um
Aspekte von Industrie 4.0 abzudecken.
Diese Errungenschaft unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Rackspace
Technology in der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen, baut auf seinem
umfangreichen Portfolio an AWS-Kompetenzen auf und festigt seine Position als
zuverlässiger Partner für weltweit führende Automobilunternehmen.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
