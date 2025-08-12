GNW-News: Rackspace stellt "RAISE" vor: KI-gesteuerte Sicherheits-Engine, die sich in Echtzeit an Cyber-Bedrohungen anpasst

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT), ein führender Anbieter von Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute

wichtige KI-gestützte Verbesserungen am Rackspace Cyber Defense Center (RCDC)

angekündigt, einem dedizierten Security Operations Center (SOC), das rund um die

Uhr Bedrohungserkennung, -isolierung und -behebung in öffentlichen, privaten und

Hybrid-Cloud-Umgebungen ermöglicht.

Die Innovationskraft des RCDC wird durch die Rackspace AI Security Engine

(RAISE) vorangetrieben, die kritische Kompetenz- und Ressourcenlücken schließt,

indem sie menschliches Fachwissen mit maschinengesteuerter Präzision kombiniert.

RAISE führt eine Signalverarbeitung durch, erkennt Muster, die von herkömmlichen

Kontrollen oft übersehen werden, und empfiehlt mithilfe einer Echtzeit-

Trendanalyse Abhilfemaßnahmen. Ereignisse werden mit Kontext angereichert,

einschließlich wahrscheinlicher Ursache, Angriffspfaden und empfohlener Triage,

sodass die SOC-Techniker von Rackspace schnell und entschlossen handeln können.

Mit jedem Vorfall lernt und entwickelt sich RAISE weiter und ermöglicht so ein

geschlossenes Modell adaptiver Intelligenz, das Erkennung, Reaktion und

Kommunikation kontinuierlich verbessert. Dieses sich selbst verbessernde Modell

verstärkt wirksame Strategien und verfeinert zukünftige Maßnahmen, wodurch im

Laufe der Zeit schnellere, intelligentere und widerstandsfähigere

Cybersicherheitsoperationen ermöglicht werden.

?Unser Bereitstellungsmodell verbindet menschliches Fachwissen mit

fortschrittlicher KI und Automatisierung und ermöglicht so schnellere,

konsistentere sowie sicherere Entscheidungen. Diese Verbesserungen bieten ein

nahtloses End-to-End-Erlebnis von der Bedrohungserkennung bis zur Lösung, das

nicht nur effizient, sondern auch für die Beteiligten im gesamten Unternehmen

leicht verständlich und umsetzbar ist", so D K Sinha

(https://www.rackspace.com/about/leadership/d-k-sinha), President, Public Cloud

bei Rackspace Technology.?Das RCDC kombiniert die jahrzehntelange

Betriebserfahrung von Rackspace mit umfassenden Telemetrie-Erkenntnissen und

proprietärer Technologie, um kontinuierlichen Echtzeitschutz zu bieten, der sich

an die sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft von heute anpasst."

Dank der erweiterten Funktionen von RAISE wurde Rackspace von der Information

Services Group

(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.isg-

one.com&esheet=54296789&newsitemid=20250725397524&lan=en-

US&anchor=ISG&index=1&md5=660e5030ff5d1dbd75c1247176cb0f6c) (ISG) als führendes

Unternehmen im Bereich Cybersicherheit anerkannt. In seinem Provider Lens(TM)

Cybersecurity - Services & Solutions Report

(https://www.rackspace.com/resources/isg-quadrant-report-strategic-security-

services-midmarket) von 2025, der Unternehmen mit nachgewiesener Expertise bei

der Bereitstellung fortschrittlicher End-to-End-Cybersicherheitslösungen

hervorhebt, hat ISG Rackspace in drei Schlüsselkategorien als führend

bezeichnet: strategische Sicherheitsdienste, Next-Gen SOC-MDR-Dienste und

technische Sicherheitsdienste.

ISG wies in seinem Bericht auf die Fortschritte von RAISE hin und erklärte:

?Rackspace Technology integriert KI über die Rackspace AI Security Engine

(RAISE) in seine SOC-Operationen, beschleunigt so die Bedrohungserkennung sowie

-reaktion und minimiert gleichzeitig den manuellen Aufwand. Diese

Automatisierung verbessert die Einstufung von Vorfällen, verkürzt die

Reaktionszeiten und stellt sicher, dass kritische Sicherheitsereignisse präzise

angegangen werden. RAISE stattet SOC-Analysten mit kontextbezogenen

Erkenntnissen aus und unterstützt so eine schnelle Entscheidungsfindung sowie

verbesserte Arbeitsabläufe."

Erfahren Sie mehr über die Verbesserung der Cyber-Resilienz mit dem Rackspace

Cyber Defense Center: Cyber Defense mit adaptiver Intelligenz | Rackspace

Technology (https://www.rackspace.com/blog/rackspace-ai-security-engine-

strengthens-cyber-defense-adaptive-intelligence)

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen

für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die

Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen

hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.

Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen

und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine

publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)

