GNW-News: Rackspace stellt "RAISE" vor: KI-gesteuerte Sicherheits-Engine, die sich in Echtzeit an Cyber-Bedrohungen anpasst

Rackspace stellt "RAISE" vor: KI-gesteuerte Sicherheits-Engine, die sich in Echtzeit an Cyber-Bedrohungen anpasst
^SAN ANTONIO, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:
RXT), ein führender Anbieter von Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute
wichtige KI-gestützte Verbesserungen am Rackspace Cyber Defense Center (RCDC)
angekündigt, einem dedizierten Security Operations Center (SOC), das rund um die
Uhr Bedrohungserkennung, -isolierung und -behebung in öffentlichen, privaten und
Hybrid-Cloud-Umgebungen ermöglicht.
Die Innovationskraft des RCDC wird durch die Rackspace AI Security Engine
(RAISE) vorangetrieben, die kritische Kompetenz- und Ressourcenlücken schließt,
indem sie menschliches Fachwissen mit maschinengesteuerter Präzision kombiniert.
RAISE führt eine Signalverarbeitung durch, erkennt Muster, die von herkömmlichen
Kontrollen oft übersehen werden, und empfiehlt mithilfe einer Echtzeit-
Trendanalyse Abhilfemaßnahmen. Ereignisse werden mit Kontext angereichert,
einschließlich wahrscheinlicher Ursache, Angriffspfaden und empfohlener Triage,
sodass die SOC-Techniker von Rackspace schnell und entschlossen handeln können.
Mit jedem Vorfall lernt und entwickelt sich RAISE weiter und ermöglicht so ein
geschlossenes Modell adaptiver Intelligenz, das Erkennung, Reaktion und
Kommunikation kontinuierlich verbessert. Dieses sich selbst verbessernde Modell
verstärkt wirksame Strategien und verfeinert zukünftige Maßnahmen, wodurch im
Laufe der Zeit schnellere, intelligentere und widerstandsfähigere
Cybersicherheitsoperationen ermöglicht werden.
?Unser Bereitstellungsmodell verbindet menschliches Fachwissen mit
fortschrittlicher KI und Automatisierung und ermöglicht so schnellere,
konsistentere sowie sicherere Entscheidungen. Diese Verbesserungen bieten ein
nahtloses End-to-End-Erlebnis von der Bedrohungserkennung bis zur Lösung, das
nicht nur effizient, sondern auch für die Beteiligten im gesamten Unternehmen
leicht verständlich und umsetzbar ist", so D K Sinha
(https://www.rackspace.com/about/leadership/d-k-sinha), President, Public Cloud
bei Rackspace Technology.?Das RCDC kombiniert die jahrzehntelange
Betriebserfahrung von Rackspace mit umfassenden Telemetrie-Erkenntnissen und
proprietärer Technologie, um kontinuierlichen Echtzeitschutz zu bieten, der sich
an die sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft von heute anpasst."
Dank der erweiterten Funktionen von RAISE wurde Rackspace von der Information
Services Group
(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.isg-
one.com&esheet=54296789&newsitemid=20250725397524&lan=en-
US&anchor=ISG&index=1&md5=660e5030ff5d1dbd75c1247176cb0f6c) (ISG) als führendes
Unternehmen im Bereich Cybersicherheit anerkannt. In seinem Provider Lens(TM)
Cybersecurity - Services & Solutions Report
(https://www.rackspace.com/resources/isg-quadrant-report-strategic-security-
services-midmarket) von 2025, der Unternehmen mit nachgewiesener Expertise bei
der Bereitstellung fortschrittlicher End-to-End-Cybersicherheitslösungen
hervorhebt, hat ISG Rackspace in drei Schlüsselkategorien als führend
bezeichnet: strategische Sicherheitsdienste, Next-Gen SOC-MDR-Dienste und
technische Sicherheitsdienste.
ISG wies in seinem Bericht auf die Fortschritte von RAISE hin und erklärte:
?Rackspace Technology integriert KI über die Rackspace AI Security Engine
(RAISE) in seine SOC-Operationen, beschleunigt so die Bedrohungserkennung sowie
-reaktion und minimiert gleichzeitig den manuellen Aufwand. Diese
Automatisierung verbessert die Einstufung von Vorfällen, verkürzt die
Reaktionszeiten und stellt sicher, dass kritische Sicherheitsereignisse präzise
angegangen werden. RAISE stattet SOC-Analysten mit kontextbezogenen
Erkenntnissen aus und unterstützt so eine schnelle Entscheidungsfindung sowie
verbesserte Arbeitsabläufe."
Erfahren Sie mehr über die Verbesserung der Cyber-Resilienz mit dem Rackspace
Cyber Defense Center: Cyber Defense mit adaptiver Intelligenz | Rackspace
Technology (https://www.rackspace.com/blog/rackspace-ai-security-engine-
strengthens-cyber-defense-adaptive-intelligence)
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen
für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die
Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen
hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.
Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen
und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln
und innovative Technologien einzuführen.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine
publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)
Keine Analysen gefunden.