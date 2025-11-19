GNW-News: Die traditionsreiche Handelshafenstadt Wenzhou in China fördert den Dialog zwischen Ost und West
^WENZHOU, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. November
findet in Wenzhou, einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang,
die Konferenz zur städtischen Zusammenarbeit und Entwicklung der maritimen
Seidenstraße 2025 sowie die Internationale Reiseveranstalterkonferenz statt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link
klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4722/eng)
Mit den Schwerpunkten Integration, Innovation und Win-Win-Kooperation wird das
Event eine Reihe von Austauschplattformen und begleitenden Aktivitäten schaffen
und eine neue transnationale Brücke zwischen Ost und West schlagen.
Während der Song- und Yuan-Dynastien entwickelte sich Wenzhou dank des alten
Hafens Shuomen zu einem zentralen Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße. Heute
wird das historische Erbe dieses tausendjährigen Handelshafens durch neue
archäologische Funde wiederbelebt.
Auf der Konferenz werden Forschungsergebnisse zu den antiken Schiffswracks und
Handelsrelikten des Hafens veröffentlicht - Zeugnisse des einst florierenden
Handels, bei dem Lackwaren, Porzellan und Tee von hier aus verschifft wurden,
was einen weiteren Beweis für die Geschichte der maritimen Seidenstraße
darstellt.
Die Anziehungskraft von Wenzhou auf die Welt liegt in der Kombination aus
natürlichen Vorzügen und kulturellem Tourismuswert. Die ökologische Schönheit
des Nanxi-Flusses, die dramatischen Landschaften des Yandang-Berges, die
kulturelle Tiefe der Jiangxin-Insel und das pulsierende Straßenleben der Wuma-
Straße bilden zusammen ein einzigartiges Beispiel für orientalische
Landschaftsästhetik.
Im Rahmen der Konferenz wird eine gemeinsame Tourismusinitiative ins Leben
gerufen, und internationale Reisebüros werden Verträge über den gegenseitigen
Tourismusaustausch unterzeichnen, um die Landschaften von Wenzhou weltweit
bekannt zu machen.
Innovation hat diesem alten Hafen neues Leben eingehaucht. Von der legendären
Privatwirtschaft, die durch den einzigartigen Unternehmergeist der lokalen
Geschäftswelt geprägt ist, bis hin zu Chinas erstem Büro auf kommunaler Ebene
zur Förderung und Regulierung künstlicher Intelligenz (KI) - Wenzhou ist seit
langem ein Vorreiter bei mutigen Reformen.
Derzeit wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um die globale Expansion neuer
kultureller Exportschlager voranzutreiben, darunter Online-Literatur, Web-Dramen
und Online-Spiele. Die Konferenz umfasst Events wie das Halbfinale des Asia-
Pacific AI Short Drama Competition und eine Ausstellung über die Adaption von
Online-Literatur für IP, die die tiefe Verflechtung von Technologie und Kultur
veranschaulicht und ein neues Modell für die globale Zusammenarbeit in der
Kulturindustrie bietet.
Als Heimatstadt von Überseechinesen mit Verbindungen in über 130 Länder und
Regionen fungiert Wenzhou als wichtige Brücke für den Dialog zwischen den
Zivilisationen. Während des Events werden chinesische und griechische Künstler
12 Tage lang Skizzen anfertigen und Werke ausstellen, um den kulturellen
Austausch zwischen den beiden Nationen zu präsentieren. Globale KOLs werden
durch Exkursionen die Innovationsgeschichten von Wenzhou teilen, und Aktivitäten
zur Förderung der effektiven Verbreitung chinesischer Geschichten werden die
weltweite Verbreitung der Kultur der maritimen Seidenstraße vorantreiben.
Durch eine Reihe von Aktivitäten entwirft die Konferenz eine umfassende Vision
für die Zusammenarbeit im Rahmen der maritimen Seidenstraße.
Am Hauptveranstaltungsort wird der Bericht zum umfassenden Einflussindex der
Städte entlang der maritimen Seidenstraße veröffentlicht. Acht parallele
Veranstaltungen werden Themen wie die internationale Zusammenarbeit von
Reisebüros, Kunsthandwerksausstellungen und Vorführungen zur Stärkung durch
künstliche Intelligenz behandeln. Darüber hinaus werden mehrere
Rahmenveranstaltungen den Gästen aus aller Welt die Möglichkeit bieten, den
urbanen Charme von Wenzhou hautnah zu erleben.
Insbesondere die Ergebnisse, darunter die Gründung eines internationalen
Thinktanks für Kommunikation, die Zertifizierung von Kulturreisezielen in China
und Europa sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit
beim kulturellen Export der Städte entlang der maritimen Seidenstraße, werden
die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Städten entlang
dieser Route bilden.
Durch eine Reihe von Aktivitäten, die Wenzhou von den historischen Relikten des
Hafens von Shuomen bis zur natürlichen Landschaft des Nanxi-Flusses, von der
innovativen Energie der Technologieparks bis zur Lebensästhetik des Qingdeng-
Marktes präsentieren, werden die Teilnehmer den einzigartigen Charme dieses
traditionsreichen Handelshafens erleben.
Quelle: The Organizing Committee of 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation
and Development Conference & The International Travel Agents Conference
Kontakt für Medien: Ansprechpartnerin: Frau Wang, Telefon: 86-10-63074558Â°