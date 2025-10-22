GNW-News: Geotab-Umfrage: 87% des Fahrpersonals sind bereit, KI-Coaching im Fahrerhaus zu nutzen

^MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue europaweite Umfrage* von

Geotab, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge

und Assets, zeigt, dass Berufskraftfahrerinnen und -fahrer eine klare Vision für

die Zukunft der Technologie im Fahrerhaus haben. 87?% geben an, dass sie sich

mit einem sofortigen Audio-Coaching, das auf einer KI-gestützten Analyse von

Videos im Fahrerhaus basiert, wohler fühlen würden als mit nach innen

gerichteten Videos, die zur späteren Überprüfung gespeichert werden.

Die Studie unter mehr als 3.500 Teilnehmenden in sieben europäischen Ländern

deckt ein grundlegendes Dilemma zwischen?Privatsphäre und Schutz" auf, das im

Mittelpunkt der Ansichten der Fahrerinnen und Fahrer steht. Während mehr als 9

von 10 (92?%) Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kameras im Fahrerhaus

haben, wären ebenso viele (92?%) bereit, über diese Bedenken hinwegzusehen, wenn

die Aufnahmen nachweisen könnten, dass sie nach einem Unfall keine Schuld

trifft. Dieser Konflikt macht deutlich, dass das Fahrpersonal Technologie nicht

grundsätzlich ablehnt, sondern vielmehr den großen Vorteil einer möglichen

Entlastung gegen eine Vielzahl von Bedenken abwägt.

Die Studie deckte auch eine?Bildungslücke" auf, die Flottenmanager angehen

müssen. Die Bedenken innerhalb des Fahrpersonals sind weitverbreitet und

vielfältig, wobei kein einzelnes Thema eine Mehrheit bildet. Die Sorge, dass das

Filmmaterial aus dem Zusammenhang gerissen (38?%) oder gegen sie für

Disziplinarmaßnahmen (34?%) verwendet wird, sowie Bedenken bezüglich der

Datensicherheit (34?%) sind allesamt bedeutend. Dies veranschaulicht die

vielfältigen Hindernisse für die Einführung von Videokameras und deutet darauf

hin, dass weitere Aufklärung und Informationen über deren Verwendung

erforderlich sind.

?Die Daten zeigen, dass die Fahrerinnen und Fahrer pragmatisch und

vorausschauend denken. Die Studie deutet jedoch auf ein Spannungsverhältnis

zwischen 'Privatsphäre und Schutz' hin, gleichzeitig weisen sie aber auch auf

die Lösung hin", so Edward Kulperger, Senior Vice President, EMEA bei Geotab.

?Die Behauptung, dass Fahrerinnen und Fahrer gegen Technologie sind, ist

überholt. Die Akzeptanz neuer Technologien durch die Fahrerinnen und Fahrer

steigt, wenn sie deren Vorteile nachvollziehen können. Die Branche hat die

Möglichkeit, besser darüber aufzuklären, wie diese Systeme ihre Sicherheit

verbessern. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, eine Kultur des Vertrauens

aufzubauen und zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle führen."

Angesichts des anhaltenden Mangels an Fahrpersonal und des zunehmenden

Betriebsdrucks ist der Einsatz von Technologien zur Unterstützung der

Fahrerinnen und Fahrer bei den wachsenden Herausforderungen im Straßenverkehr

ein wichtiger Schwerpunkt für Fuhrparkmanager. Unterstützende Tools wie KI-

Coaching und die Möglichkeit, Fahrpersonal durch Beweismaterial zu entlasten,

sind wichtige Faktoren für die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden.

Die Umfrage bestätigt frühere Forschungsergebnisse

(https://www.geotab.com/press-release/how-work-related-stress-impacts-

driving/) von Geotab, wonach fast 70?% der Fahrerinnen und Fahrer den Einsatz

von Technologien zur Verbesserung ihrer Leistung befürworten. Diese neuen Daten

zeigen, dass insgesamt 67?% die Verwendung von Filmmaterial für das Coaching

positiv bewerten, sofern es konstruktiv und kooperativ ist. Weniger als 1?% der

Befragten gab an, dass sie keinen Nutzen in einer Dashcam sehen. Auf die Frage

nach den größten Vorteilen nannten die Fahrerinnen und Fahrer die Verbesserung

ihrer eigenen Standards durch Coaching, erhöhte Sicherheit und den Beweis, dass

sie bei einem Unfall keine Schuld trugen, was ihr doppeltes Interesse an

beruflicher Weiterentwicklung und persönlichem Schutz unterstreicht.

*Methodik

Geotab beauftragte Opinion Matters mit der Umfrage von 3.514 professionellen

Lkw- und Transporterfahrkräften (im Alter ab 17 Jahren) in Großbritannien (509),

Deutschland (500), Frankreich (500), den Niederlanden (502), Irland (501),

Italien (500) und Spanien (502) zu ihrer Einstellung gegenüber Dashcams mit

Blick auf die Straße und mit Blick in beide Richtungen. Die Daten wurden

zwischen dem 2. Oktober 2025 und dem 10. Oktober 2025 online erhoben.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge

und Asset Management mit Hauptsitz in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia.

Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu

machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung und den

Betrieb von Flotten zu transformieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu

steigern. Mit der Unterstützung von führenden Datenwissenschaftlerinnen und

-wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren bedienen wir weltweit

rund 100.000 Kundinnen und Kunden und verarbeiten täglich 100 Milliarden

Datenpunkte aus mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das

Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten

Flotten des öffentlichen Sektors weltweit, darunter die US-Bundesregierung. Wir

verpflichten uns zur Datensicherheit und zum Datenschutz und verfügen über FIPS-

140-3- und FedRAMP-Zertifizierungen. Unsere offene Plattform, unser Ökosystem

aus hervorragenden Partnern und der Geotab Marketplace bieten Hunderte von

flottenfähigen Lösungen von Drittanbietern. In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre

Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com (https://www.geotab.com/) und

folgen Sie uns auf LinkedIn (https://ca.linkedin.com/company/geotab) oder

besuchen Sie Geotab News and Views (https://www.geotab.com/news-and-views/).

GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Marken von Geotab Inc. in

Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Medienkontakt

Romina Dashghachian

Strategic Communications Lead, EMEA

rominadashghachian@geotab.com (mailto:rominadashghachian@geotab.com)

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fb19f26-

68e3-4920-8155-6e03df649392

Â°