GNW-News: Geotab-Umfrage: 87% des Fahrpersonals sind bereit, KI-Coaching im Fahrerhaus zu nutzen
^MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue europaweite Umfrage* von
Geotab, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge
und Assets, zeigt, dass Berufskraftfahrerinnen und -fahrer eine klare Vision für
die Zukunft der Technologie im Fahrerhaus haben. 87?% geben an, dass sie sich
mit einem sofortigen Audio-Coaching, das auf einer KI-gestützten Analyse von
Videos im Fahrerhaus basiert, wohler fühlen würden als mit nach innen
gerichteten Videos, die zur späteren Überprüfung gespeichert werden.
Die Studie unter mehr als 3.500 Teilnehmenden in sieben europäischen Ländern
deckt ein grundlegendes Dilemma zwischen?Privatsphäre und Schutz" auf, das im
Mittelpunkt der Ansichten der Fahrerinnen und Fahrer steht. Während mehr als 9
von 10 (92?%) Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kameras im Fahrerhaus
haben, wären ebenso viele (92?%) bereit, über diese Bedenken hinwegzusehen, wenn
die Aufnahmen nachweisen könnten, dass sie nach einem Unfall keine Schuld
trifft. Dieser Konflikt macht deutlich, dass das Fahrpersonal Technologie nicht
grundsätzlich ablehnt, sondern vielmehr den großen Vorteil einer möglichen
Entlastung gegen eine Vielzahl von Bedenken abwägt.
Die Studie deckte auch eine?Bildungslücke" auf, die Flottenmanager angehen
müssen. Die Bedenken innerhalb des Fahrpersonals sind weitverbreitet und
vielfältig, wobei kein einzelnes Thema eine Mehrheit bildet. Die Sorge, dass das
Filmmaterial aus dem Zusammenhang gerissen (38?%) oder gegen sie für
Disziplinarmaßnahmen (34?%) verwendet wird, sowie Bedenken bezüglich der
Datensicherheit (34?%) sind allesamt bedeutend. Dies veranschaulicht die
vielfältigen Hindernisse für die Einführung von Videokameras und deutet darauf
hin, dass weitere Aufklärung und Informationen über deren Verwendung
erforderlich sind.
?Die Daten zeigen, dass die Fahrerinnen und Fahrer pragmatisch und
vorausschauend denken. Die Studie deutet jedoch auf ein Spannungsverhältnis
zwischen 'Privatsphäre und Schutz' hin, gleichzeitig weisen sie aber auch auf
die Lösung hin", so Edward Kulperger, Senior Vice President, EMEA bei Geotab.
?Die Behauptung, dass Fahrerinnen und Fahrer gegen Technologie sind, ist
überholt. Die Akzeptanz neuer Technologien durch die Fahrerinnen und Fahrer
steigt, wenn sie deren Vorteile nachvollziehen können. Die Branche hat die
Möglichkeit, besser darüber aufzuklären, wie diese Systeme ihre Sicherheit
verbessern. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, eine Kultur des Vertrauens
aufzubauen und zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle führen."
Angesichts des anhaltenden Mangels an Fahrpersonal und des zunehmenden
Betriebsdrucks ist der Einsatz von Technologien zur Unterstützung der
Fahrerinnen und Fahrer bei den wachsenden Herausforderungen im Straßenverkehr
ein wichtiger Schwerpunkt für Fuhrparkmanager. Unterstützende Tools wie KI-
Coaching und die Möglichkeit, Fahrpersonal durch Beweismaterial zu entlasten,
sind wichtige Faktoren für die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden.
Die Umfrage bestätigt frühere Forschungsergebnisse
(https://www.geotab.com/press-release/how-work-related-stress-impacts-
driving/) von Geotab, wonach fast 70?% der Fahrerinnen und Fahrer den Einsatz
von Technologien zur Verbesserung ihrer Leistung befürworten. Diese neuen Daten
zeigen, dass insgesamt 67?% die Verwendung von Filmmaterial für das Coaching
positiv bewerten, sofern es konstruktiv und kooperativ ist. Weniger als 1?% der
Befragten gab an, dass sie keinen Nutzen in einer Dashcam sehen. Auf die Frage
nach den größten Vorteilen nannten die Fahrerinnen und Fahrer die Verbesserung
ihrer eigenen Standards durch Coaching, erhöhte Sicherheit und den Beweis, dass
sie bei einem Unfall keine Schuld trugen, was ihr doppeltes Interesse an
beruflicher Weiterentwicklung und persönlichem Schutz unterstreicht.
*Methodik
Geotab beauftragte Opinion Matters mit der Umfrage von 3.514 professionellen
Lkw- und Transporterfahrkräften (im Alter ab 17 Jahren) in Großbritannien (509),
Deutschland (500), Frankreich (500), den Niederlanden (502), Irland (501),
Italien (500) und Spanien (502) zu ihrer Einstellung gegenüber Dashcams mit
Blick auf die Straße und mit Blick in beide Richtungen. Die Daten wurden
zwischen dem 2. Oktober 2025 und dem 10. Oktober 2025 online erhoben.
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge
und Asset Management mit Hauptsitz in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia.
Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu
machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung und den
Betrieb von Flotten zu transformieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern. Mit der Unterstützung von führenden Datenwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren bedienen wir weltweit
rund 100.000 Kundinnen und Kunden und verarbeiten täglich 100 Milliarden
Datenpunkte aus mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das
Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten
Flotten des öffentlichen Sektors weltweit, darunter die US-Bundesregierung. Wir
verpflichten uns zur Datensicherheit und zum Datenschutz und verfügen über FIPS-
140-3- und FedRAMP-Zertifizierungen. Unsere offene Plattform, unser Ökosystem
aus hervorragenden Partnern und der Geotab Marketplace bieten Hunderte von
flottenfähigen Lösungen von Drittanbietern. In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre
Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com (https://www.geotab.com/) und
folgen Sie uns auf LinkedIn (https://ca.linkedin.com/company/geotab) oder
besuchen Sie Geotab News and Views (https://www.geotab.com/news-and-views/).
GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Marken von Geotab Inc. in
Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
