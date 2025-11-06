GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025

Werte in diesem Artikel

^* Rekordquartalsumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8 %

gegenüber dem Vorjahr, mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 %

* Unterzeichnete Neugeschäfte im Wert von 280 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 24 % gegenüber dem Vorjahr

* Operativer Cashflow von 232 Millionen US-Dollar und freier Cashflow von 187

Millionen US-Dollar erwirtschaftet

* Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

GREENWICH, Conn., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE:

GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO:?Wir haben im dritten Quartal

einen Rekordumsatz sowie ein zweistelliges bereinigtes EBITDA-Wachstum erzielt,

was die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von GXO

unterstreicht. Die Zahl der neu gewonnenen Aufträge stieg im Vergleich zum

Vorjahr um 24 % und unsere Auftragsbestände, die sich auf 2,3 Milliarden US-

Dollar belaufen, sind geografisch diversifiziert und wachsen in starken

Sektoren. Die Integration von Wincanton schreitet zügig voran, die

Synergieeffekte werden planmäßig realisiert und zum Jahresende freuen wir uns,

unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen.

Mit Blick auf die Zukunft sind unsere klaren Prioritäten die Beschleunigung des

Wachstums und die Ausweitung der Margen. Seit ich im August bei GXO angefangen

habe, ich von der Qualität unserer Betriebsabläufe und Teams tief beeindruckt.

Wir bauen auf einer starken Position auf und sind bereit, in eine neue Ära des

Wachstums einzutreten, die unseren Kunden und Aktionären einen erheblichen

Mehrwert bringt."

Ergebnis des dritten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar,

verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der organische

Umsatz(1) stieg um 4 %.

Der Reingewinn betrug 60 Millionen US-Dollar, verglichen mit 35 Millionen US-

Dollar im 3. Quartal 2024. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug 0,51 US-

Dollar gegenüber 0,28 US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes

EBITDA(1)") betrug 251 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 223 Millionen US-

Dollar im 3. Quartal 2024. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie(1)

betrug 0,79 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2024.

GXO erwirtschaftete 232 Millionen US-Dollar an Cashflow aus der

Geschäftstätigkeit, verglichen mit 198 Millionen US-Dollar im dritten Quartal

2024. Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow(1) in

Höhe von 187 Millionen US-Dollar, verglichen mit 110 Millionen US-Dollar im

dritten Quartal 2024.

(1)(Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.)

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. September 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel

mit Verfügungsbeschränkung), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die

Nettoverschuldung(1) auf 339 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw.

2,4 Milliarden US-Dollar.

Prognose

Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025(2) wie folgt:

* Organisches Umsatzwachstum(1) von 3,5 % auf 6,5 %;

* Bereinigte EBITDA(1) von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;

* Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,43 auf 2,63 US-Dollar;

und

* Bereinigtes EBITDA(1) zu Free Cashflow(1) von 25 % auf 35 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, 5. November 2025 um 8:30 Uhr Eastern Time eine

Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)

unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen

+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13755806. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im

Bereich?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com

(https://investors.gxo.com/), verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 20.

November 2025 archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen

Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an;

internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie

den Teilnehmercode 13755806.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner

Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der

Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000

Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als

18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende

Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen

mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die

skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in

Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com (https://gxo.com/), um weitere

Informationen zu erhalten, und vernetzen Sie sich mit GXO auf LinkedIn

(https://linkedin.com/company/gxologistics), X (https://x.com/gxologistics),

Facebook (https://facebook.com/gxologistics), Instagram

(https://instagram.com/gxologistics) und YouTube

(https://youtube.com/@gxologistics).

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser

Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),

bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,

bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,

Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,

Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das

investierte Kapital (?ROIC").

(2)( Unsere Prognose basiert auf den aktuellen Wechselkursen.)

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO

zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für

Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und

Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere

Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für

Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf

zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme,

Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten,

Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte

für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie

bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-

Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und

Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und

rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich

auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten

Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum

zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur

(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen

und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt

sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative

Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends

in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen

aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,

und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen

Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen

bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements

nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf

erworbene immaterielle Assets.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows

wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden

zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir

glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free

Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der

Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von

Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows

als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung

wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,

indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide

Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der

Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf

Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten

zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das

durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern

eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und

nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance

über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das

bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-

Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht

auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund

der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die

wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht

ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine

erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben,

weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und

Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen

Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils

gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen,

sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden,

einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des

organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten

verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In

einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von

zukunftsgerichteten Begriffen wie?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",

?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",?kann",?planen",?potenziell",

?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",?Zielsetzung",?Prognose",

?Vorhersage",?Ziel",?Anleitung",?Ausblick",?Anstrengung",

?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar.

Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht

zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten

Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und

seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter

zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den

gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der

Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem

zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs

abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar

ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem

wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem

die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben

sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen;

Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;

Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in

Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die

Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die

erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und

Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen,

einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu

realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder

Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig

beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu

entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme

zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu

beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,

einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken

im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von

Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit

leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter;

unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die

erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen;

Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim

Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren

Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich

Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen

in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder

politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs

aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche

Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres

Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des

Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung

der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der

ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen

potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder

die Datensicherheit; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder

Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in

den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine

Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte

damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu

behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken,

dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte

solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere

Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter

Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Nine Months Ended September

Ended September 30, 30,

--------------------------- ------------------------------

(Dollars in

millions, shares

in thousands,

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

-------------------- ------------- ------------- ------------- ----------------

Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

Direct operating

expense 2,857 2,671 8,228 7,116

Selling, general

and administrative

expense 285 265 818 784

Depreciation and

amortization

expense 118 111 337 302

Transaction and

integration costs 14 21 50 55

Restructuring

costs and other 3 9 22 26

Regulatory matter

and litigation

expense((1)) - (1 ) 65 59

------------- ------------- ------------- ----------------

Operating income 118 81 151 117

Other income

(expense), net 5 (6 ) (10 ) 1

Interest expense,

net (35 ) (33 ) (103 ) (69 )

------------- ------------- ------------- ----------------

Income before

income taxes 88 42 38 49

Income tax expense (28 ) (7 ) (45 ) (11 )

------------- ------------- ------------- ----------------

Net income (loss) 60 35 (7 ) 38

Net income

attributable to

noncontrolling

interests ("NCI") (1 ) (2 ) (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ----------------

Net income (loss)

attributable to

GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34

------------- ------------- ------------- ----------------

Earnings (loss)

per share

Basic $ 0.52 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28

Diluted $ 0.51 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28

Weighted-average

shares used in

computation of

earnings (loss)

per share

Basic 114,473 119,461 116,075 119,387

Diluted 115,329 119,793 116,075 119,718

((1) Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 verzeichnete das

Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar im Zusammenhang

mit der Abzugsfähigkeit von Mehrwertsteuerzahlungen, die das Unternehmen an

bestimmte Drittanbieter geleistet hat. Für die neun Monate bis zum 30.

September 2024 verzeichnete das Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 59

Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Beilegung einer Streitigkeit

zwischen dem Unternehmen und einem seiner Kunden.)

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

September December

30, 31,

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2025 2024

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 339 $ 413

Accounts receivable, net of allowance of $12 and $15 2,015 1,799

Other current assets 452 429

------------ -----------

Total current assets 2,806 2,641

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $2,027 and $1,732 1,197 1,160

Operating lease assets 2,589 2,329

Goodwill 3,779 3,549

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $749 and $618 959 986

Other long-term assets 577 601

------------ -----------

Total long-term assets 9,101 8,625

------------ -----------

Total assets $ 11,907 $ 11,266

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 716 $ 776

Accrued expenses 1,523 1,271

Current debt 522 110

Current operating lease liabilities 743 647

Other current liabilities 430 385

------------ -----------

Total current liabilities 3,934 3,189

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,176 2,521

Long-term operating lease liabilities 2,060 1,898

Other long-term liabilities 749 623

------------ -----------

Total long-term liabilities 4,985 5,042

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 119,842 and 119,496 shares issued

and 114,486 and 119,496 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,

respectively (202 ) -

Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, 0 issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,655 2,629

Retained earnings 675 686

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (174 ) (313 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,955 3,003

------------ -----------

NCI 33 32

------------ -----------

Total equity 2,988 3,035

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 11,907 $ 11,266

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Nine Months Ended

September 30,

----------------------

(In millions) 2025 2024

-------------------------------------------------------- ---------- -----------

Cash flows from operating activities:

Net income (loss) $ (7 ) $ 38

Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash

provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 337 302

Stock-based compensation expense 34 30

Deferred tax benefit (24 ) (37 )

Other 11 11

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (76 ) 50

Other assets 40 (21 )

Accounts payable (91 ) (29 )

Accrued expenses and other liabilities 40 19

---------- -----------

Net cash provided by operating activities 264 363

---------- -----------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (269 ) (255 )

Proceeds from sale of property and equipment 101 16

Acquisition of businesses, net of cash acquired - (863 )

Cross-currency swap agreements settlement (1 ) (5 )

---------- -----------

Net cash used in investing activities (169 ) (1,107 )

---------- -----------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased (200 ) -

Proceeds from debt, net - 1,085

Net borrowings under revolving credit facilities 38 (66 )

Repayments of debt, net (56 ) (150 )

Repayments of finance lease obligations (38 ) (32 )

Taxes paid related to net share settlement of equity

awards (8 ) (8 )

Other (2 ) -

---------- -----------

Net cash provided by (used in) financing activities (266 ) 829

---------- -----------

Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 30 14

---------- -----------

Net increase (decrease) in cash, restricted cash and

cash equivalents (141 ) 99

Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning

of period 485 470

---------- -----------

Cash, restricted cash and cash equivalents, end of

period $ 344 $ 569

---------- -----------

Reconciliation of cash, restricted cash and cash

equivalents

Cash and cash equivalents $ 339 $ 548

Restricted Cash (included in Other current assets) 3 -

Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 21

---------- -----------

Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 344 $ 569

---------- -----------

Non-cash financing activities:

Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ -

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Die Einnahmen wurden wie folgt nach geografischen Gebieten

aufgeschlüsselt:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

----------------------- ----------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

---------------- ----------- ----------- ----------- ----------

United Kingdom $ 1,628 $ 1,525 $ 4,609 $ 3,727

United States 801 771 2,320 2,249

Netherlands 275 242 760 680

France 210 195 612 596

Spain 170 147 479 421

Italy 103 98 303 288

Other 208 179 588 498

----------- ----------- ----------- ----------

Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

----------- ----------- ----------- ----------

Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden

aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen

aufgeschlüsselt:

Three Months Ended Nine Months Ended September

September 30, 30,

----------------------- ------------------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------

Omnichannel retail $ 1,645 $ 1,479 $ 4,693 $ 3,817

Technology and

consumer electronics 420 392 1,215 1,137

Industrial and

manufacturing 386 376 1,151 973

Food and beverage 371 344 1,044 986

Consumer packaged

goods 324 311 898 896

Other 249 255 670 650

----------- ----------- ----------- ------------------

Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

----------- ----------- ----------- ------------------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Trailing

Twelve

Three Months Ended Nine Months Ended Year Months

September 30, September 30, Ended Ended

----------------------- -----------------------

December September

(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 30, 2025

---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89

Net income

attributable

to NCI 1 2 4 4 4 4

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------

Net income

(loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------

Interest

expense, net 35 33 103 69 103 137

Income tax

expense 28 7 45 11 8 42

Depreciation

and

amortization

expense 118 111 337 302 415 450

Transaction

and

integration

costs 14 21 50 55 76 71

Restructuring

costs and

other 3 9 22 26 27 23

Regulatory

matter and

litigation

expense - (1 ) 65 59 59 65

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 )

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------

Adjusted

EBITDA((1)) $ 251 $ 223 $ 626 $ 564 $ 815 $ 877

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------

Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

Operating

income $ 118 $ 81 $ 151 $ 117

Operating

income

margin((2)) 3.5 % 2.6 % 1.6 % 1.4 %

Adjusted

EBITDA

margin((1)(3)) 7.4 % 7.1 % 6.5 % 6.7 %

((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

((2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz des

Berichtszeitraums berechnet.)

((3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz

des Berichtszeitraums berechnet.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)

Trailing

Three Months Ended Nine Months Ended Year Twelve Months

September 30, September 30, Ended Ended

----------------------- -----------------------

December September

(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 30, 2025

---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------

Net income

(loss)

attributable

to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89

Net income

attributable

to NCI 1 2 4 4 4 4

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------

Net income

(loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------

Interest

expense, net 35 33 103 69 103 137

Income tax

expense 28 7 45 11 8 42

Amortization

of intangible

assets

acquired 31 36 90 77 108 121

Transaction

and

integration

costs 14 21 50 55 76 71

Restructuring

costs and

other 3 9 22 26 27 23

Regulatory

matter and

litigation

expense - (1 ) 65 59 59 65

Unrealized

(gain) loss on

foreign

currency

contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 )

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------

Adjusted

EBITA((1)) $ 164 $ 148 $ 379 $ 339 $ 508 $ 548

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------

Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

Adjusted EBITA

margin((1)(2)) 4.8 % 4.7 % 3.9 % 4.0 %

((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

((2) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz des

Berichtszeitraums berechnet.)

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

(Dollars in Three Months Ended Nine Months Ended September

millions, shares September 30, 30,

in thousands, --------------------------- ------------------------------

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

-------------------- ------------- ------------- ------------- ----------------

Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38

Net income

attributable to

NCI (1 ) (2 ) (4 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ----------------

Net income (loss)

attributable to

GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34

------------- ------------- ------------- ----------------

Amortization of

intangible assets

acquired 31 36 90 77

Transaction and

integration costs 14 21 50 55

Restructuring

costs and other 3 9 22 26

Regulatory matter

and litigation

expense - (1 ) 65 59

Unrealized (gain)

loss on foreign

currency contracts (7 ) 8 11 4

Income tax

associated with

the adjustments

above((1)) (9 ) (11 ) (36 ) (40 )

------------- ------------- ------------- ----------------

Adjusted net

income

attributable to

GXO((2)) $ 91 $ 95 $ 191 $ 215

------------- ------------- ------------- ----------------

Adjusted basic

EPS((2)) $ 0.79 $ 0.80 $ 1.65 $ 1.80

Adjusted diluted

EPS((2)) $ 0.79 $ 0.79 $ 1.64 $ 1.80

Weighted-average

shares used in

computation of

adjusted earnings

per share

Basic 114,473 119,461 116,075 119,387

Diluted((3)) 115,329 119,793 116,540 119,718

((1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem

jährlichen effektiven Steuersatz gemäß GAAP.)

((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

((3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für die neun

Monate bis zum 30. September 2025 schließt 465.000 Aktien aufgrund ihrer

verwässernden Wirkung aus.)

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Überleitung vom operativen Cash Flow zum Free Cash Flow:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

---------------------- --------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

----------------------------------- ---------- ----------- ---------- ---------

Cash flows from operations((1)) $ 232 $ 198 $ 264 $ 363

Capital expenditures (144 ) (94 ) (269 ) (255 )

Proceeds from sale of property

and equipment 99 6 101 16

---------- ----------- ---------- ---------

Free cash flow((2)) $ 187 $ 110 $ 96 $ 124

---------- ----------- ---------- ---------

((1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.)

((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz:

Three Months Ended Nine Months Ended September

September 30, 30,

----------------------- ------------------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------

Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

Revenue from acquired

business((1)) - - (655 ) -

Foreign exchange rates (115 ) - (209 ) -

----------- ----------- ----------- ------------------

Organic revenue((2)) $ 3,280 $ 3,157 $ 8,807 $ 8,459

----------- ----------- ----------- ------------------

Revenue growth((3)) 7.5 % 14.3 %

Organic revenue

growth((2)(4)) 3.9 % 4.1 %

((1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht

vergleichbare Zeiträume aus.)

((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

((3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im

Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.)

((4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des

organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.)

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung:

(In millions) September 30, 2025

----------------------------------------- -------------------------------------

Current debt $ 522

Long-term debt 2,176

-------------------------------------

Total debt((1)) $ 2,698

Less: Cash and cash equivalents

(excluding restricted cash) (339 )

-------------------------------------

Net debt((2)) $ 2,359

-------------------------------------

((1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von

416 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025.)

((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu Nettogewinn:

(In millions) September 30, 2025

------------------------------------- -------------------------------

Total debt $ 2,698

Trailing twelve months net income $ 93

-------------------------------

Debt to net income ratio 29.0 x

-------------------------------

Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung:

(In millions) September 30, 2025

----------------------------------------- -------------------------------------

Net debt((1)) $ 2,359

Trailing twelve months adjusted

EBITDA((1)) $ 877

-------------------------------------

Net leverage ratio((1)) 2.7 x

-------------------------------------

((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern:

Nine Months Ended Trailing

September 30, Year Ended Twelve Months Ended

---------------------

December

(In millions) 2025 2024 31, 2024 September 30, 2025

------------------- ---------- ---------- --------------- ---------------------

Adjusted

EBITA((1)) $ 379 $ 339 $ 508 $ 548

Less: Cash paid

for income taxes (35 ) (26 ) (43 ) (52 )

---------- ---------- --------------- ---------------------

Adjusted EBITA,

net of income

taxes paid((1)) $ 344 $ 313 $ 465 $ 496

---------- ---------- --------------- ---------------------

((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

Ertrag aus investiertem Kapital (ROIC):

September 30,

-------------------------

(In millions) 2025 2024 Average

----------------------------- ------------ ------------ -----------------------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 2,015 $ 1,968 $ 1,992

Other current assets 452 443 448

Property and equipment, net 1,197 1,161 1,179

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (716 ) $ (748 ) $ (732 )

Accrued expenses (1,523 ) (1,411 ) (1,467 )

Other current liabilities (430 ) (369 ) (400 )

------------ ------------ -----------------------

Invested capital $ 995 $ 1,044 $ 1,020

------------ ------------ -----------------------

Trailing twelve months net

income to average invested

capital 9.1 %

Operating return on

invested capital((1)(2)) 48.6 %

((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.)

((2) Die operative Rendite auf das investierte Kapital wird berechnet als

bereinigtes EBITA für die letzten zwölf Monate, abzüglich gezahlter

Ertragsteuern, dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital.)

Â°