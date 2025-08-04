GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2025
Werte in diesem Artikel
^* Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar erzielt,
was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das organische
Umsatzwachstum betrug 6 % und war damit das beste Ergebnis seit neun
Quartalen
* Neue Geschäftsabschlüsse in Höhe von 307 Millionen US-Dollar, ein Anstieg
von 13 % gegenüber dem Vorjahr
* Erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2025
* Gibt CFO-Wechsel bekannt
GREENWICH, Connecticut, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.
(NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 gemeldet.
Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, erklärte:?Im zweiten Quartal
erzielten wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von
16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreichten wir das höchste
organische Umsatzwachstum seit neun Quartalen und erzielten ein bereinigtes
EBITDA von 212 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem
Vorjahr entspricht.
Wir haben neue Aufträge im Wert von 307 Millionen US-Dollar unterzeichnet,
wodurch sich die Auftragseingänge im ersten Halbjahr auf über eine halbe
Milliarde US-Dollar belaufen. Wir haben die endgültige behördliche Genehmigung
für die Übernahme von Wincanton erhalten, die Wachstumschancen in Großbritannien
sowie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Industrie in ganz Europa eröffnen
wird. Wir werden die Integration in den kommenden Wochen beginnen, und die Teams
von GXO und Wincanton arbeiten bereits gemeinsam an einer Reihe strategischer
Ausschreibungen.
Angesichts unserer über den Erwartungen liegenden Ergebnisse im ersten Halbjahr
erhöhen wir erneut unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr,
nachdem wir bereits im Juni unsere Prognosen für das organische Umsatzwachstum,
das bereinigte EBITDA und den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie
angehoben hatten.
Schließlich haben wir im Juni bekannt gegeben, dass der erfahrene Supply-Chain-
Manager Patrick Kelleher noch in diesem Monat die Leitung von GXO als CEO
übernehmen wird. Die Tätigkeit als CEO von GXO war für mich eine große Ehre. Ich
bin stolz auf alles, was wir erreicht haben, um GXO als echten Branchenführer zu
etablieren, und bin zuversichtlich, dass Herr Kelleher GXO in die nächste
Wachstumsphase führen wird."
Ergebnis des zweiten Quartals 2025
Der Umsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 um 16 % auf 3,3
Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar im
Vorjahreszeitraum. Der organische Umsatz(1) stieg um 6 %.
Der Nettogewinn belief sich auf 28 Millionen US-Dollar, verglichen mit 39
Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie
(?EPS") belief sich auf 0,23 US-Dollar, verglichen mit 0,32 US-Dollar im zweiten
Quartal 2024.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes
EBITDA(1)") belief sich auf 212 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187
Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn
pro Aktie(1) belief sich auf 0,57 US-Dollar, verglichen mit 0,55 US-Dollar im
zweiten Quartal 2024.
GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3
Millionen US-Dollar, verglichen mit 115 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal
2024. Im zweiten Quartal 2025 verwendete GXO einen freien Cashflow(1) von 43
Millionen US-Dollar, verglichen mit einem freien Cashflow(1) von 31 Millionen
US-Dollar, der im zweiten Quartal 2024 erzielt wurde. Der freie Cashflow(1) von
GXO für das zweite Quartal spiegelt Investitionen in das Betriebskapital und die
Zahlung einer einmaligen regulatorischen Angelegenheit wider, die im ersten
Quartal verbucht wurde.
____________________________
(1) Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im
Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.
Barguthaben und offene Forderungen
Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne zweckgebundene
Barmittel), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung(1) auf
205 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar.
Prognose
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025(2) wie folgt
aktualisiert:
* Organisches Umsatzwachstum(1) von 3,5 % auf 6,5 %;
* Bereinigte EBITDA(1) von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;
* Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,43 auf 2,63 US-Dollar;
und
* Bereinigtes EBITDA(1) zu Free Cashflow(1) von 25 % auf 35 %.
Unternehmen gibt Wechsel des CFOs bekannt
GXO gab außerdem bekannt, dass Baris Oran plant, von seiner Position als Chief
Financial Officer zurückzutreten, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.
Herr Oran wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers in seiner Funktion
verbleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Wilson fügte hinzu:?Baris hat sich nicht nur für die Leistung des Unternehmens
engagiert, sondern auch für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. GXO ist für
die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt, was zum großen Teil seinen
wertvollen Beiträgen zu verdanken ist."
Telefonkonferenz
GXO wird am Mittwoch, dem 6. August 2025, um 8:30 Uhr eine Telefonkonferenz
abhalten. Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können
gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen;
internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13754139. Ein Live-
Webcast der Konferenz wird im Bereich?Investor Relations" der
Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis
zum 20. August 2025 verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon
zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer
877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte
verwenden Sie den Teilnehmercode 13754139.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner
Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als
18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende
Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen
mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und
folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
____________________________
(2) Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.
Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser
Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),
bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,
bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,
Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,
Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das
investierte Kapital (?ROIC").
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO
zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für
Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und
Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere
Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für
Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf
zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme,
Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten,
Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte
für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie
bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-
Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und
Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und
rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich
auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten
Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum
zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur
(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen
und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt
sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative
Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends
in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen
aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,
und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen
Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen
bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements
nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf
erworbene immaterielle Assets.
Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows
wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden
zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir
glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free
Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der
Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von
Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows
als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung
wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,
indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide
Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der
Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf
Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten
zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das
durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern
eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und
nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance
über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das
bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-
Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht
auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund
der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die
wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht
ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine
erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben,
weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und
Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen
Überleitung erforderlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen,
sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden,
einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des
organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten
verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In
einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von
zukunftsgerichteten Begriffen wie?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",
?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",?kann",?planen",?potenziell",
?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",?Zielsetzung",?Prognose",
?Vorhersage",?Ziel",?Anleitung",?Ausblick",?Anstrengung",
?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar.
Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht
zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten
Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und
seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter
zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den
gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der
Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem
zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs
abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem
wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem
die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben
sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen;
Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;
Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in
Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die
Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die
erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und
Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen,
einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu
realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder
Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig
beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu
entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme
zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu
beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,
einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken
im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von
Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit
leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter;
unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die
erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen;
Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim
Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren
Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich
Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen
in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder
politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche
Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres
Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des
Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung
der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der
ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen
potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder
die Datensicherheit; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder
Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in
den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine
Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte
damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu
behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken,
dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte
solcher Faktoren interpretiert werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere
Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter
Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Anlegerkontakt
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com
Medienkontakt
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
Direct operating
expense 2,813 2,389 5,371 4,445
Selling, general and
administrative expense 272 270 533 519
Depreciation and
amortization expense 110 99 219 191
Transaction and
integration costs 14 15 36 34
Restructuring costs
and other 2 1 19 17
Regulatory
matter((1))and
litigation expense (1 ) (3 ) 65 60
------------- ------------- ------------- ------------
Operating income 89 75 33 36
Other income
(expense), net (10 ) 1 (15 ) 7
Interest expense, net (36 ) (23 ) (68 ) (36 )
------------- ------------- ------------- ------------
Income (loss) before
income taxes 43 53 (50 ) 7
Income tax expense (15 ) (14 ) (17 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) 28 39 (67 ) 3
Net income
attributable to
noncontrolling
interests ("NCI") (2 ) (1 ) (3 ) (2 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1
------------- ------------- ------------- ------------
Earnings (loss) per
share
Basic $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01
Diluted $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01
Weighted-average
shares used in
computation of
earnings (loss) per
share
Basic 114,812 119,427 116,890 119,350
Diluted 115,055 119,683 116,890 119,680
(1) Im Jahr 2024 fochten die italienischen Steuerbehörden die Abzugsfähigkeit
von Mehrwertsteuerzahlungen des Unternehmens an bestimmte Drittdienstleister an.
Für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 hat das Unternehmen
Aufwendungen in Höhe von 1 Million US-Dollar freigegeben und 65 Millionen US-
Dollar verbucht, einschließlich Rechtskosten im Zusammenhang mit dieser
Angelegenheit.
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
December
June 30, 31,
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2025 2024
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 205 $ 413
Accounts receivable, net of allowance of $11 and $15 1,950 1,799
Other current assets 434 429
------------ -----------
Total current assets 2,589 2,641
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $1,974 and $1,732 1,264 1,160
Operating lease assets 2,646 2,329
Goodwill 3,827 3,549
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $724 and $618 1,008 986
Other long-term assets 592 601
------------ -----------
Total long-term assets 9,337 8,625
------------ -----------
Total assets $ 11,926 $ 11,266
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 691 $ 776
Accrued expenses 1,381 1,271
Current debt 90 110
Current operating lease liabilities 732 647
Other current liabilities 516 385
------------ -----------
Total current liabilities 3,410 3,189
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,596 2,521
Long-term operating lease liabilities 2,139 1,898
Other long-term liabilities 806 623
------------ -----------
Total long-term liabilities 5,541 5,042
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 119,808 and 119,496 shares issued
and 114,452 and 119,496 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,
respectively (202 ) -
Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, 0 issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,645 2,629
Retained earnings 616 686
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (120 ) (313 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,940 3,003
------------ -----------
NCI 35 32
------------ -----------
Total equity 2,975 3,035
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 11,926 $ 11,266
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Six Months Ended June
30,
----------------------
(In millions) 2025 2024
-------------------------------------------------------- ---------- -----------
Cash flows from operating activities:
Net income (loss) $ (67 ) $ 3
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash
provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 219 191
Stock-based compensation expense 23 19
Deferred tax benefit (25 ) (16 )
Other 7 10
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable 18 56
Other assets 39 (8 )
Accounts payable (151 ) (82 )
Accrued expenses and other liabilities (31 ) (8 )
---------- -----------
Net cash provided by operating activities 32 165
---------- -----------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (125 ) (161 )
Proceeds from sale of property and equipment 2 10
Acquisition of businesses, net of cash acquired - (863 )
---------- -----------
Net cash used in investing activities (123 ) (1,014 )
---------- -----------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased (200 ) -
Proceeds from debt, net - 1,085
Net borrowings under revolving credit facilities 8 -
Repayments of debt, net (55 ) (196 )
Repayments of finance lease obligations (24 ) (19 )
Taxes paid related to net share settlement of equity
awards (7 ) (7 )
Net changes in bank overdraft positions 64 3
Other (13 ) (9 )
---------- -----------
Net cash provided by (used in) financing activities (227 ) 857
---------- -----------
Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 40 (7 )
---------- -----------
Net increase (decrease) in cash, restricted cash and
cash equivalents (278 ) 1
Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning
of period 485 470
---------- -----------
Cash, restricted cash and cash equivalents, end of
period $ 207 $ 471
---------- -----------
Reconciliation of cash, restricted cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents $ 205 $ 469
Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 2
---------- -----------
Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 207 $ 471
---------- -----------
Non-cash financing activities:
Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ -
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Revenue disaggregated by geographical area was as
follows:
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
--------------------- ------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
---------------- --------- ----------- --------- --------
United Kingdom $ 1,590 $ 1,289 $ 2,981 $ 2,202
United States 767 731 1,519 1,478
Netherlands 253 220 485 438
France 216 201 402 401
Spain 166 145 309 274
Italy 105 97 200 190
Other 202 163 380 319
--------- ----------- --------- --------
Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
--------- ----------- --------- --------
Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden
aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen
aufgeschlüsselt:
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
--------------------- ------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------------- --------- ----------- --------- --------
Omnichannel retail $ 1,626 $ 1,316 $ 3,048 $ 2,338
Technology and consumer electronics 402 363 795 745
Industrial and manufacturing 403 331 765 597
Food and beverage 359 326 673 642
Consumer packaged goods 290 290 574 585
Other 219 220 421 395
--------- ----------- --------- --------
Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
--------- ----------- --------- --------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended Trailing
June 30, June 30, Twelve
----------------------- ----------------------- Year Months
Ended Ended
December June 30,
(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 2025
------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss)
attributable to
GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63
Net income
attributable to
NCI 2 1 3 2 4 5
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Interest
expense, net 36 23 68 36 103 135
Income tax
expense 15 14 17 4 8 21
Depreciation and
amortization
expense 110 99 219 191 415 443
Transaction and
integration
costs 14 15 36 34 76 78
Restructuring
costs and other 2 1 19 17 27 29
Regulatory
matter and
litigation
expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64
Unrealized
(gain) loss on
foreign currency
contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Adjusted
EBITDA(()(1)) $ 212 $ 187 $ 375 $ 341 $ 815 $ 849
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
Operating income $ 89 $ 75 $ 33 $ 36
Operating income
margin(()(2)) 2.7 % 2.6 % 0.5 % 0.7 %
Adjusted EBITDA
margin(()(1)(3)) 6.4 % 6.6 % 6.0 % 6.4 %
(1) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz
des Berichtszeitraums berechnet.
(3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den
Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margins
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended Trailing
June 30, June 30, Twelve
----------------------- ----------------------- Year Months
Ended Ended
December June 30,
(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 2025
------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss)
attributable to
GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63
Net income
attributable to
NCI 2 1 3 2 4 5
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Net income
(loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Interest
expense, net 36 23 68 36 103 135
Income tax
expense 15 14 17 4 8 21
Amortization of
intangible
assets acquired 30 22 59 41 108 126
Transaction and
integration
costs 14 15 36 34 76 78
Restructuring
costs and other 2 1 19 17 27 29
Regulatory
matter and
litigation
expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64
Unrealized
(gain) loss on
foreign currency
contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Adjusted
EBITA(()(1)) $ 132 $ 110 $ 215 $ 191 $ 508 $ 532
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------
Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
Adjusted EBITA
margin(()(1)(2)) 4.0 % 3.9 % 3.4 % 3.6 %
(1) Siehe den Abschnitt?Non-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(2) Die bereinigte EBITA Marge wird berechnet als bereinigtes EBITA geteilt
durch den Umsatz des Zeitraums.
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
Three Months Ended June
30, Six Months Ended June 30,
--------------------------- --------------------------
(Dollars in millions,
shares in thousands,
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3
Net income
attributable to NCI (2 ) (1 ) (3 ) (2 )
------------- ------------- ------------- ------------
Net income (loss)
attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1
------------- ------------- ------------- ------------
Amortization of
intangible assets
acquired 30 22 59 41
Transaction and
integration costs 14 15 36 34
Restructuring costs
and other 2 1 19 17
Regulatory matter and
litigation expense (1 ) (3 ) 65 60
Unrealized (gain) loss
on foreign currency
contracts 8 (1 ) 18 (4 )
Income tax associated
with the adjustments
above(()(1)) (13 ) (6 ) (27 ) (29 )
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted net income
attributable to
GXO(()(2)) $ 66 $ 66 $ 100 $ 120
------------- ------------- ------------- ------------
Adjusted basic
EPS(()(2)) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.86 $ 1.01
Adjusted diluted
EPS(()(2)) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.85 $ 1.00
Weighted-average
shares used in
computation of
adjusted earnings per
share
Basic 114,812 119,427 116,890 119,350
Diluted(()(3)) 115,055 119,683 117,160 119,680
(1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem GAAP-
Jahressteuersatz.
(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für das am 30. Juni
2025 endende Halbjahr schließt 270 Tausend Aktien aufgrund ihres
Verwässerungseffekts aus.
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:
Three Months Six Months Ended
Ended June 30, June 30,
------------------- --------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
-------------------------------------- --------- --------- ---------- ---------
Cash flows from operations(()(1)) $ 3 $ 115 $ 32 $ 165
Capital expenditures (47 ) (88 ) (125 ) (161 )
Proceeds from sale of property and
equipment 1 4 2 10
--------- --------- ---------- ---------
Free cash flow(()(2)) $ (43 ) $ 31 $ (91 ) $ 14
--------- --------- ---------- ---------
(1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.
(2) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.
Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
--------------------- --------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------------------ ----------- --------- ----------- --------
Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302
Revenue from acquired
business(()(1)) (168 ) - (655 ) -
Foreign exchange rates (127 ) - (94 ) -
----------- --------- ----------- --------
Organic revenue(()(2)) $ 3,004 $ 2,846 $ 5,527 $ 5,302
----------- --------- ----------- --------
Revenue growth(()(3)) 15.9 % 18.4 %
Organic revenue growth(()(2)(4)) 5.6 % 4.2 %
(1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht
vergleichbare Zeiträume aus.
(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im
Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.
(4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des
organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Reconciliation of Total Debt and Net Debt:
June
(In millions) 30, 2025
--------------------------------------------------------------- ----------
Current debt $ 90
Long-term debt 2,596
----------
Total debt(()(1)) $ 2,686
Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 64
Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (205 )
----------
Net debt(()(2)) $ 2,545
----------
(1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von 405
Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025.
(2) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.
Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:
(In millions) June 30, 2025
------------------------------------- ----------------
Total debt $ 2,686
Trailing twelve months net income $ 68
----------------
Debt to net income ratio 39.5x
----------------
Reconciliation of Net Leverage Ratio:
(In millions) June 30, 2025
------------------------------------------------- ----------------
Net debt(()(1)) $ 2,545
Trailing twelve months adjusted EBITDA(()(1)) $ 849
----------------
Net leverage ratio(()(1)) 3.0x
----------------
(1) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Adjusted EBITA, net of income taxes paid:
Six Months Ended Trailing
June 30, Year Twelve
------------------- Ended Months
December Ended
31, June 30,
(In millions) 2025 2024 2024 2025
---------------------------------- --------- --------- ---------- -------------
Adjusted EBITA(()(1)) $ 215 $ 191 $ 508 $ 532
Less: Cash paid for income taxes (10 ) (19 ) (43 ) (34 )
--------- --------- ---------- -------------
Adjusted EBITA, net of income
taxes paid(()(1)) $ 205 $ 172 $ 465 $ 498
--------- --------- ---------- -------------
(1) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.
Return on Invested Capital (ROIC):
June 30,
-------------------------
(In millions) 2025 2024 Average
----------------------------------------- ------------ ------------ -----------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 1,950 $ 1,909 $ 1,930
Other current assets 434 419 427
Property and equipment, net 1,264 1,093 1,179
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (691 ) $ (690 ) $ (691 )
Accrued expenses (1,381 ) (1,286 ) (1,334 )
Other current liabilities(()(1)) (452 ) (399 ) (426 )
------------ ------------ -----------
Invested capital $ 1,124 $ 1,046 $ 1,085
------------ ------------ -----------
Trailing twelve months net income to
average invested capital 6.3 %
Operating return on invested
capital(()(2)(3)) 45.9 %
(1) Zum 30. Juni 2025 und 2024 sind Banküberziehungskredite in Höhe von 64
Millionen US-Dollar bzw. 3 Millionen US-Dollar nicht berücksichtigt.
(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(3) Die operative Kapitalrendite wird berechnet als bereinigtes EBITA der
letzten zwölf Monate abzüglich gezahlter Ertragsteuern geteilt durch das
durchschnittlich investierte Kapital.
Â°
Übrigens: GXO Logistics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GXO Logistics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GXO Logistics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
Keine Analysen gefunden.