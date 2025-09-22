ANALYSE-FLASH: RBC hebt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 117 auf 130 Euro angehoben und die Papiere von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan kommt mit einem positiven Eindruck auf einigen Investorenveranstaltungen und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Die Marktanteilsverluste in China dürften derweil ihren Boden erreicht haben, schrieb der Experte in seiner Empfehlung vom Dienstag. Auch Umstrukturierungen sollten sich letztlich auszahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen