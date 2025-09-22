DAX23.648 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.922 +0,4%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.758 +0,3%
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

23.09.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,30 EUR 1,80 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 117 auf 130 Euro angehoben und die Papiere von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan kommt mit einem positiven Eindruck auf einigen Investorenveranstaltungen und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Die Marktanteilsverluste in China dürften derweil ihren Boden erreicht haben, schrieb der Experte in seiner Empfehlung vom Dienstag. Auch Umstrukturierungen sollten sich letztlich auszahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT

