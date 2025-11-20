GNW-News: Kymeta und iRocket geben strategische Partnerschaft zur Ausstattung des Golden Dome mit ständig vernetzter Abfangraketen-Technologie bekannt

^REDMOND, Washington, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit

führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von

Wer­bung Wer­bung

Metamaterialien, und Innovative Rocket Technologies Inc. (iRocket), ein

revolutionärer Raketenhersteller, haben heute eine strategische Zusammenarbeit

bekannt gegeben, um Kymetas neue konforme Multi-Orbit-Technologie in die

Abfangraketen von iRocket weiterzuentwickeln, zu integrieren und zu testen.

Da das Pentagon zunehmend auf kommerzielle Anbieter von

Verteidigungstechnologie, insbesondere Satellitendienste, zurückgreift, wird

Wer­bung Wer­bung

diese Partnerschaft eine neue Generation von ständig vernetzten, hochreaktiven

Abfangsystemen ermöglichen - eine Fähigkeit, die weithin als wesentlich für die

zukünftige Vision eines Golden Dome zur Verteidigung des Kontinents angesehen

wird.

Durch die Integration seiner konformen Technologie in die Raketen von iRocket

ermöglicht Kymeta Echtzeit-Satellitenverbindung mit mehreren Orbits, die

Aktualisierungen während der Flugphase liefert, die Zielgenauigkeit verbessert

Wer­bung Wer­bung

und die Widerstandsfähigkeit in umkämpften Einsatzumgebungen erhöht.

Die konforme Antenneninnovation von Kymeta nutzt die besonderen

elektromagnetischen Eigenschaften von Metamaterialien, die bewährte technische

Grundlage des Unternehmens. Die Innovation der konformen Antenne ersetzt

kardanische oder Phased-Array-Systeme und ermöglicht ein in die Oberfläche

integriertes Design, das sich nahtlos in den Körper des Abfangjägers einfügt.

Dadurch werden Luftwiderstand und Erkennbarkeit reduziert und gleichzeitig die

Leistungsfähigkeit verbessert.

Das geringe Gewicht und das flache Profil der Metamaterialkomponenten in

Verbindung mit den hochmodernen Antriebs- und Abfangfähigkeiten von iRocket

werden zu einer erheblichen Verbesserung der Missionsleistung führen. Dazu

gehören:

* Verbesserte Abfangraketen-Leistung: Präzise, agile Strahlsteuerung für

Sensoren und Kommunikation verbessert die Zielgenauigkeit und Effektivität

erheblich

* Reduzierte Größe, Gewicht und Leistung (SWaP): Wegfall sperriger

mechanischer Komponenten, wodurch kleinere, leichtere und

energieeffizientere Systeme ermöglicht werden, die für Reichweite,

Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit entscheidend sind

* Überlegene Signalerkennung und Sicherheit: Dynamisches, energieeffizientes

Beamforming verbessert Tracking und Kommunikation, während thermische und

elektromagnetische Signaturen minimiert werden, um die Überlebensfähigkeit

in umkämpften Einsatzumgebungen zu gewährleisten

* Kommunikationsresilienz: Konnektivität über mehrere Orbits und

Frequenzbänder unterstützt ein vollständiges PACE-Kommunikationsframework

?Da die US-Regierung bestrebt ist, modernste kommerzielle Technologien schneller

und flexibler in militärische Fähigkeiten zu integrieren, als es traditionelle

starre Beschaffungsstrategien zulassen, erfüllt unsere Zusammenarbeit mit

iRocket diese Anforderung und zeigt, wie unsere Metamaterial-Technologie und

ihre hochentwickelten Raketen gemeinsam wichtige neue Verteidigungsfähigkeiten

bereitstellen können", erklärte Manny Mora, Präsident und CEO von Kymeta.

?Wir haben die Leistungsfähigkeit unserer Metamaterialien für die mobile

Satellitenkommunikation in mehreren Umlaufbahnen unter Beweis gestellt. Derzeit

wenden wir dieselbe Innovation an, um einige der komplexesten Herausforderungen

in den Bereichen Raketenabwehr und Weltraumüberwachung zu bewältigen."

iRocket, ein führendes Unternehmen im Bereich wiederverwendbarer

Antriebstechnologie und der Entwicklung von Raketen und Raumfahrzeugen der

nächsten Generation, betrachtet die Partnerschaft als Katalysator für

bahnbrechende Innovationen.

?Die Integration der Metamaterial-Technologie von Kymeta stellt eine

bahnbrechende Neuerung für unsere Raketen- und Weltraumplattformen dar", so Asad

Malik, Gründer, Vorsitzender und CEO von iRocket.?Diese Zusammenarbeit wird es

uns ermöglichen, intelligentere, schnellere und effizientere Systeme zu

entwickeln, die bestehende Technologien übertreffen können. Dies ist ein

entscheidender Schritt zur Förderung unserer Mission, schnelle, reaktionsfähige

und wiederverwendbare Lösungen für den Verteidigungs- und Raumfahrtsektor

bereitzustellen.

Diese Initiative markiert ein neues Kapitel in der Nutzung fortschrittlicher

Technologien für die nationale Sicherheit und Verteidigung und bietet eine

robuste, ständig vernetzte Abfang-Technologie, die die kontinentale

Verteidigungsarchitektur des Golden Dome unterstützen wird. Die beiden

Unternehmen werden unverzüglich mit der gemeinsamen Entwicklung und Erprobung

beginnen, wobei erste Integrationsversuche für die zweite Hälfte des Jahres

2026 geplant sind.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com

(http://kymetacorp.com/) und irocketusa.com (https://irocketusa.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/922db7ff-0089-42b9-

bdc2-5e4456991adc

361 Communications:

Rachel Bowden rachel@361communications.com

Emma-Jo Jones emmajo@361communications.comÂ°