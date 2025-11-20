GNW-News: Kymeta und iRocket geben strategische Partnerschaft zur Ausstattung des Golden Dome mit ständig vernetzter Abfangraketen-Technologie bekannt
^REDMOND, Washington, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit
führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von
Metamaterialien, und Innovative Rocket Technologies Inc. (iRocket), ein
revolutionärer Raketenhersteller, haben heute eine strategische Zusammenarbeit
bekannt gegeben, um Kymetas neue konforme Multi-Orbit-Technologie in die
Abfangraketen von iRocket weiterzuentwickeln, zu integrieren und zu testen.
Da das Pentagon zunehmend auf kommerzielle Anbieter von
Verteidigungstechnologie, insbesondere Satellitendienste, zurückgreift, wird
diese Partnerschaft eine neue Generation von ständig vernetzten, hochreaktiven
Abfangsystemen ermöglichen - eine Fähigkeit, die weithin als wesentlich für die
zukünftige Vision eines Golden Dome zur Verteidigung des Kontinents angesehen
wird.
Durch die Integration seiner konformen Technologie in die Raketen von iRocket
ermöglicht Kymeta Echtzeit-Satellitenverbindung mit mehreren Orbits, die
Aktualisierungen während der Flugphase liefert, die Zielgenauigkeit verbessert
und die Widerstandsfähigkeit in umkämpften Einsatzumgebungen erhöht.
Die konforme Antenneninnovation von Kymeta nutzt die besonderen
elektromagnetischen Eigenschaften von Metamaterialien, die bewährte technische
Grundlage des Unternehmens. Die Innovation der konformen Antenne ersetzt
kardanische oder Phased-Array-Systeme und ermöglicht ein in die Oberfläche
integriertes Design, das sich nahtlos in den Körper des Abfangjägers einfügt.
Dadurch werden Luftwiderstand und Erkennbarkeit reduziert und gleichzeitig die
Leistungsfähigkeit verbessert.
Das geringe Gewicht und das flache Profil der Metamaterialkomponenten in
Verbindung mit den hochmodernen Antriebs- und Abfangfähigkeiten von iRocket
werden zu einer erheblichen Verbesserung der Missionsleistung führen. Dazu
gehören:
* Verbesserte Abfangraketen-Leistung: Präzise, agile Strahlsteuerung für
Sensoren und Kommunikation verbessert die Zielgenauigkeit und Effektivität
erheblich
* Reduzierte Größe, Gewicht und Leistung (SWaP): Wegfall sperriger
mechanischer Komponenten, wodurch kleinere, leichtere und
energieeffizientere Systeme ermöglicht werden, die für Reichweite,
Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit entscheidend sind
* Überlegene Signalerkennung und Sicherheit: Dynamisches, energieeffizientes
Beamforming verbessert Tracking und Kommunikation, während thermische und
elektromagnetische Signaturen minimiert werden, um die Überlebensfähigkeit
in umkämpften Einsatzumgebungen zu gewährleisten
* Kommunikationsresilienz: Konnektivität über mehrere Orbits und
Frequenzbänder unterstützt ein vollständiges PACE-Kommunikationsframework
?Da die US-Regierung bestrebt ist, modernste kommerzielle Technologien schneller
und flexibler in militärische Fähigkeiten zu integrieren, als es traditionelle
starre Beschaffungsstrategien zulassen, erfüllt unsere Zusammenarbeit mit
iRocket diese Anforderung und zeigt, wie unsere Metamaterial-Technologie und
ihre hochentwickelten Raketen gemeinsam wichtige neue Verteidigungsfähigkeiten
bereitstellen können", erklärte Manny Mora, Präsident und CEO von Kymeta.
?Wir haben die Leistungsfähigkeit unserer Metamaterialien für die mobile
Satellitenkommunikation in mehreren Umlaufbahnen unter Beweis gestellt. Derzeit
wenden wir dieselbe Innovation an, um einige der komplexesten Herausforderungen
in den Bereichen Raketenabwehr und Weltraumüberwachung zu bewältigen."
iRocket, ein führendes Unternehmen im Bereich wiederverwendbarer
Antriebstechnologie und der Entwicklung von Raketen und Raumfahrzeugen der
nächsten Generation, betrachtet die Partnerschaft als Katalysator für
bahnbrechende Innovationen.
?Die Integration der Metamaterial-Technologie von Kymeta stellt eine
bahnbrechende Neuerung für unsere Raketen- und Weltraumplattformen dar", so Asad
Malik, Gründer, Vorsitzender und CEO von iRocket.?Diese Zusammenarbeit wird es
uns ermöglichen, intelligentere, schnellere und effizientere Systeme zu
entwickeln, die bestehende Technologien übertreffen können. Dies ist ein
entscheidender Schritt zur Förderung unserer Mission, schnelle, reaktionsfähige
und wiederverwendbare Lösungen für den Verteidigungs- und Raumfahrtsektor
bereitzustellen.
Diese Initiative markiert ein neues Kapitel in der Nutzung fortschrittlicher
Technologien für die nationale Sicherheit und Verteidigung und bietet eine
robuste, ständig vernetzte Abfang-Technologie, die die kontinentale
Verteidigungsarchitektur des Golden Dome unterstützen wird. Die beiden
Unternehmen werden unverzüglich mit der gemeinsamen Entwicklung und Erprobung
beginnen, wobei erste Integrationsversuche für die zweite Hälfte des Jahres
2026 geplant sind.
