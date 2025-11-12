GNW-News: Mitarbeiterverpflegung & Business Catering vereint - MYMY catering und Feedr DE fusionieren

^Berlin - MYMY catering und Feedr Deutschland haben sich zusammengeschlossen, um

Unternehmen in ganz Deutschland eine moderne, digitale Lösung für

Wer­bung Wer­bung

Mitarbeiterverpflegung und Business Catering zu bieten. Die neue, einheitliche

Plattform vereint das deutschlandweite Catering-Netzwerk und die Event-Kompetenz

von MYMY mit der innovativen Software von Feedr. So entsteht eine smarte Lösung,

die Büro- und Eventverpflegung flexibel, effizient und transparent macht - von

täglichen Lunches über Pantry-Fills bis hin zu Lunch Catering und Großevents.

? Unverbindlich beraten lassen (https://www.mymycatering.com/de-

Wer­bung Wer­bung

de/service/mitarbeiterverpflegung)

Cloud Canteen: Mitarbeiterverpflegung für die moderne Arbeitswelt

Im Zuge des Zusammenschlusses führt MYMY catering die Cloud Canteen von Feedr in

Deutschland ein. Damit bringt MYMY catering das Mittagessen ins Büro und das

ganz ohne eigene Küche oder Kantine. Mitarbeitende bestellen ihr Office-lunch

bequem online, wählen aus abwechslungsreichen Menüs von verschiedenen

Wer­bung Wer­bung

Restaurants und erhalten frische, gesunde Speisen direkt an den Arbeitsplatz

oder in den Meetingraum.

Unternehmen legen einfach den Essenszuschuss fest, während Mitarbeitende

zwischen veganen, vegetarischen, glutenfreien oder klassischen Gerichten wählen

können. Auch andere individuelle Wünsche und Präferenzen werden berücksichtigt,

sodass die Verpflegung individuell, gesund und kostentransparent bleibt.

Die Cloud Canteen, ein integraler Teil des Zusammenschlusses, bietet mehr

Auswahl und Flexibilität als herkömmliche Kantinen. Sie fördert Teamgeist und

Mitarbeiterzufriedenheit und bildet einen Grundstein für Mitarbeiterbindung und

Arbeitgeberattraktivität. Qualität, Frische und Regionalität der Gerichte und

Zutaten stehen im Mittelpunkt unserer Anbieter. Das Menü kann an den Geschmack,

die Vorlieben und Ernährungsbedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden. Die

Cloud Canteen lässt sich flexibel an die Anzahl der Mitarbeitenden anpassen,

sodass MYMY problemlos mit deinem Team wächst.

Dank digitaler Verwaltung können Arbeitgeber Verpflegung, Zuschüsse und

Abrechnungen nun einfach in einem System managen.

? Jetzt Testessen vereinbaren (https://www.mymycatering.com/de-

de/service/mitarbeiterverpflegung)

Flexibel und individuell wie moderne Teams

Ob Buffet, Business-Lunch oder Fingerfood-Catering, die Plattform deckt nun

sämtliche Formen der Betriebsverpflegung ab. Über die Web-App können Unternehmen

verschiedene Caterings zentral organisieren, individuelle Menüs auswählen und

Budgets effizient steuern. Dabei liegt der Fokus für viele Kunden darauf Anreize

für die Rückkehr ins Büro zu schaffen, sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden

im Unternehmen.

Die Cloud Canteen ist ideal für hybride Arbeitsmodelle. Mahlzeiten werden

gesammelt geliefert, klar beschriftet und hygienisch verpackt. Das spart Zeit,

vermeidet Food Waste und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Arbeitsplatz.

Ein weiterer Vorteil: Arbeitgeber können individuelle Essenszuschüsse vergeben

und den Sachbezugswert optimal nutzen für effektive Mitarbeiterbenefits durch

steuerliche Vorteile.

Business Catering, Pantry & Events - alles an einem Ort

Die Plattform vereint Mitarbeiterverpflegung (https://www.mymycatering.com/de-

de/service/mitarbeiterverpflegung) und Business-Catering auf einer zentralen

Seite. Ob tägliches Mittagessen, Frühstück, Business-Lunch, Konferenz oder

Weihnachtsfeier. MYMY bietet nun das vollständige Verpflegungsangebot an einem

Platz. So lässt sich einfach planen, bestellen und abrechnen.

Die Services umfassen nun:

* Pantry Fills: Regelmäßige Auffüllung von Snacks und Getränken - inklusive

Planung, Lieferung und Einsortierung.

* Business-Catering: Zentrale Bestellung für mehrere Standorte, skalierbar für

unterschiedliche Budgets und Teamgrößen.

* Event Services: Organisation und Lieferung für Meetings, Konferenzen,

Sommerfeste oder Messen, individuell auf Gäste und Mitarbeitende abgestimmt.

Für jede Art von Veranstaltung, von der kleinen Besprechung bis zum großen

Firmenevent, bietet die Plattform passende Angebote.

* Veranstaltungsmanagement: Planung und Umsetzung von Firmenevents inklusive

Menü, Equipment und Personal. Unabhängig von der Location oder Stadt steht

MYMY für Events zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Möglichkeiten für

jede Veranstaltung.

Jede Mahlzeit wird frisch und lokal zubereitet und pünktlich geliefert. Egal ob

Fingerfood, Buffet oder Desserts für kleine Pausen. Die Buffets sind vielfältig

und werden speziell für verschiedene Events wie Sommerfeste oder

Weihnachtsfeiern zusammengestellt. Das Catering ist darauf ausgerichtet, jedem

das gemeinsame Office-Lunch zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen, das in

Erinnerung bleibt und Teams nachhaltig stärkt.

Warum die Fusion? Weil Mitarbeiterverpflegung heute mehr kann!

Hinter der Fusion steht ein klares Ziel: Unternehmen sollen

Mitarbeiterverpflegung so einfach managen können wie ihre E-Mails.

Die neue Plattform deckt alle Aspekte ab. Von gesunder Ernährung über

steuerliche Benefits bis hin zu den täglichen Snacks für Mitarbeiter. Durch die

Unterstützung des Arbeitgebers bei der Bereitstellung von Verpflegung und

Zuschüssen können die Kosten für die Mitarbeiterverpflegung für die Mitarbeiter

entweder gesenkt oder vollständig subventioniert werden.

Kund*innen profitieren von einem kuratierten Netzwerk regionaler Caterer und

Restaurants, das reichlich Auswahl für Business-Catering für jeden Anlass

bietet. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden zudem einen Zuschuss zu den

Mahlzeiten gewähren, um die Nutzung und Akzeptanz der Angebote weiter zu

erhöhen.

Mit dem zentralen MYMY Account gibt es einen klaren Ansprechpartner für alle

Services rund um Essen und Events. Es wird gebündelt bestellt, und gemeinsam

geliefert. Gleichzeitig behalten Office Manger Kosten im Blick und erhalten

deutschlandweit an allen Standorten gleichbleibend hohe Qualität und

einheitliche Prozesse.

Die Plattform ist flexibel skalierbar: Ob 15 oder 500 Mitarbeitende. Sie wächst

mit und unterstützt internationale Teams ebenso wie kleine Büros. So wird

Mitarbeiterverpflegung zu einem echten Benefit, der Motivation, Leistung und

Kreativität fördert.

? Jetzt Testlunch vereinbaren (https://www.mymycatering.com/de-

de/service/mitarbeiterverpflegung)

Stimmen zur Fusion

?Diese Fusion steht für Einfachheit, Auswahl und Verlässlichkeit für unsere

Kundinnen und Kunden", sagt Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY

catering.?Ein Account, ein Vertrag und ein zentraler Ansprechpartner,

unterstützt durch ein kuratiertes Netzwerk von Top-Restaurants."

Katie Fenton, Co-Managing Director von Feedr, ergänzt:?Gemeinsam schaffen

wir eine Plattform, die Technologie und Service verbindet für moderne

Mitarbeiterverpflegung, die einfach funktioniert und Teams wirklich

begeistert."

Einfache Integration für bestehende Kund*innen

Bestehende Kund*innen sind reibungslos auf die neue Plattform gewechselt. Das

MYMY Team begleitete den Prozess persönlich, damit alle Vorteile sofort nutzbar

sind: Mehr Auswahl, flexible Zuschüsse, zentrale Abrechnung und Zugriff auf die

digitale Cloud Canteen - die?Online-Kantine für Büros ohne Kantine".

Damit erhalten Unternehmen eine Lösung, die alle Aspekte der

Mitarbeiterverpflegung abdeckt. Von klassischem Business catering für Meetings

bis zu großen Events oder Snack- und Frühstücksprogrammen. Die Plattform

berücksichtigt rechtliche Vorgaben, vereinfacht den Ablauf und bietet

individuelle Konzepte, angepasst an die Wünsche von Mitarbeitenden, Budget und

Unternehmensgröße. Ziel ist es, das Wohlbefinden der Menschen am Arbeitsplatz

durch hochwertige Verpflegung zu fördern.

Nachhaltigkeit bei der Mitarbeiterverpflegung

Nachhaltigkeit spielt in der modernen Mitarbeiterverpflegung eine immer größere

Rolle, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Image und die

Attraktivität eines Unternehmens. Ein nachhaltiges Verpflegungskonzept zeigt,

dass Unternehmen Verantwortung übernehmen und die Bedürfnisse ihrer

Mitarbeitenden sowie der Umwelt gleichermaßen im Blick haben.

Ein zentraler Aspekt ist die gezielte Vermeidung von Food Waste. Durch eine

intelligente Planung der Mahlzeiten und die enge Abstimmung mit dem Caterer

können Unternehmen sicherstellen, dass nur so viele Speisen produziert werden,

wie tatsächlich benötigt werden. Das reduziert nicht nur Abfälle, sondern schont

auch Ressourcen und senkt langfristig die Kosten. Unser modernes Catering-

Konzept ermöglicht es die individuellen Wünsche der Mitarbeitenden zu

berücksichtigen. So landet weniger ungenutztes Essen im Müll und jeder im Team

ist wirklich glücklich mit seinem Essen.

Frische und Regionalität als Qualitätsfaktor von Mitarbeiterverpflegung

Auch die Auswahl der Zutaten spielt eine entscheidende Rolle: Regionale und

saisonale Produkte sorgen für Frische, unterstützen lokale Produzenten und

verringern die Umweltbelastung durch lange Transportwege. Unternehmen, die bei

der Verpflegung auf nachhaltige Zutaten setzen, profitieren von einer höheren

Qualität der Mahlzeiten und stärken gleichzeitig ihr nachhaltiges Profil

gegenüber Mitarbeitenden und Gästen.

Die Umsetzung nachhaltiger Verpflegungskonzepte bietet zahlreiche Vorteile: Sie

steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, fördert die Identifikation mit dem

Unternehmen und kann ein entscheidender Faktor für die Mitarbeiterbindung sein.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wird von vielen Mitarbeitenden

als wichtiger Benefit wahrgenommen und trägt zu einer positiven

Unternehmenskultur bei.

Unternehmen haben heute vielfältige Möglichkeiten, Nachhaltigkeit in ihre

Verpflegung zu integrieren, von der Zusammenarbeit mit spezialisierten Caterern

über die Einführung wiederverwendbarer Behälter bis hin zur bewussten Auswahl

nachhaltiger Menüs. Ein nachhaltiges Catering-Konzept ist damit nicht nur ein

Beitrag zum plus für die Umwelt, sondern auch ein starkes Signal an das Team:

Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens

stehen im Mittelpunkt.

Deshalb kann man bei vielen Restaurants auf der Cloud-Canteen Plattform das

Essen auch in wiederverwendbaren Bowls erhalten.

So wird nachhaltige Mitarbeiterverpflegung für Unternehmen, die Verantwortung

übernehmen und ihren Mitarbeitenden mehr bieten möchten als nur ein gutes

Mittagessen zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Der Mehrwert für Unternehmen

Mit der neuen Platform von Feedr wird MYMY weit mehr als nur ein Catering-

Service. Dadurch wird MYMY zur one-stop Lösung für alles rund um das Thema Essen

und Events.

Unternehmen profitieren von:

* Digitaler Planung & Verwaltung aller Mahlzeiten

* Höherer Mitarbeiterbindung und Motivation

* Gesunder Ernährung am Arbeitsplatz

* Steuerlichen Vorteilen durch Essenszuschüsse

* Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe

* Einheitliche Prozesse deutschlandweit

* Individuell angepasser Restaurant und Menü Auswahl

Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, die beste Lösung für die

Mitarbeiterverpflegung zu finden und das Essen anzubieten was die Mitarbeiter

kennen und wirklich lieben.

? Jetzt Beraten lassen (https://www.mymycatering.com/de-

de/service/mitarbeiterverpflegung)

Über MYMY catering

MYMY catering ist die einfache Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das

Angebot reicht von täglicher Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis

hin zu hochwertigem Event-Catering für Business-Meetings, Messen und private

Feiern. Durch ein Netzwerk an regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und

vielfältige Auswahl, die deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden.

Direkt online buchbar, ohne Überraschungen. Für weitere Informationen und

aktuelle Angebote besuchen Sie www.mymycatering.com

(http://www.mymycatering.com).

Â°