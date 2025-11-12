GNW-News: Mitarbeiterverpflegung & Business Catering vereint - MYMY catering und Feedr DE fusionieren
^Berlin - MYMY catering und Feedr Deutschland haben sich zusammengeschlossen, um
Unternehmen in ganz Deutschland eine moderne, digitale Lösung für
Mitarbeiterverpflegung und Business Catering zu bieten. Die neue, einheitliche
Plattform vereint das deutschlandweite Catering-Netzwerk und die Event-Kompetenz
von MYMY mit der innovativen Software von Feedr. So entsteht eine smarte Lösung,
die Büro- und Eventverpflegung flexibel, effizient und transparent macht - von
täglichen Lunches über Pantry-Fills bis hin zu Lunch Catering und Großevents.
? Unverbindlich beraten lassen (https://www.mymycatering.com/de-
de/service/mitarbeiterverpflegung)
Cloud Canteen: Mitarbeiterverpflegung für die moderne Arbeitswelt
Im Zuge des Zusammenschlusses führt MYMY catering die Cloud Canteen von Feedr in
Deutschland ein. Damit bringt MYMY catering das Mittagessen ins Büro und das
ganz ohne eigene Küche oder Kantine. Mitarbeitende bestellen ihr Office-lunch
bequem online, wählen aus abwechslungsreichen Menüs von verschiedenen
Restaurants und erhalten frische, gesunde Speisen direkt an den Arbeitsplatz
oder in den Meetingraum.
Unternehmen legen einfach den Essenszuschuss fest, während Mitarbeitende
zwischen veganen, vegetarischen, glutenfreien oder klassischen Gerichten wählen
können. Auch andere individuelle Wünsche und Präferenzen werden berücksichtigt,
sodass die Verpflegung individuell, gesund und kostentransparent bleibt.
Die Cloud Canteen, ein integraler Teil des Zusammenschlusses, bietet mehr
Auswahl und Flexibilität als herkömmliche Kantinen. Sie fördert Teamgeist und
Mitarbeiterzufriedenheit und bildet einen Grundstein für Mitarbeiterbindung und
Arbeitgeberattraktivität. Qualität, Frische und Regionalität der Gerichte und
Zutaten stehen im Mittelpunkt unserer Anbieter. Das Menü kann an den Geschmack,
die Vorlieben und Ernährungsbedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden. Die
Cloud Canteen lässt sich flexibel an die Anzahl der Mitarbeitenden anpassen,
sodass MYMY problemlos mit deinem Team wächst.
Dank digitaler Verwaltung können Arbeitgeber Verpflegung, Zuschüsse und
Abrechnungen nun einfach in einem System managen.
? Jetzt Testessen vereinbaren (https://www.mymycatering.com/de-
de/service/mitarbeiterverpflegung)
Flexibel und individuell wie moderne Teams
Ob Buffet, Business-Lunch oder Fingerfood-Catering, die Plattform deckt nun
sämtliche Formen der Betriebsverpflegung ab. Über die Web-App können Unternehmen
verschiedene Caterings zentral organisieren, individuelle Menüs auswählen und
Budgets effizient steuern. Dabei liegt der Fokus für viele Kunden darauf Anreize
für die Rückkehr ins Büro zu schaffen, sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden
im Unternehmen.
Die Cloud Canteen ist ideal für hybride Arbeitsmodelle. Mahlzeiten werden
gesammelt geliefert, klar beschriftet und hygienisch verpackt. Das spart Zeit,
vermeidet Food Waste und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Arbeitsplatz.
Ein weiterer Vorteil: Arbeitgeber können individuelle Essenszuschüsse vergeben
und den Sachbezugswert optimal nutzen für effektive Mitarbeiterbenefits durch
steuerliche Vorteile.
Business Catering, Pantry & Events - alles an einem Ort
Die Plattform vereint Mitarbeiterverpflegung (https://www.mymycatering.com/de-
de/service/mitarbeiterverpflegung) und Business-Catering auf einer zentralen
Seite. Ob tägliches Mittagessen, Frühstück, Business-Lunch, Konferenz oder
Weihnachtsfeier. MYMY bietet nun das vollständige Verpflegungsangebot an einem
Platz. So lässt sich einfach planen, bestellen und abrechnen.
Die Services umfassen nun:
* Pantry Fills: Regelmäßige Auffüllung von Snacks und Getränken - inklusive
Planung, Lieferung und Einsortierung.
* Business-Catering: Zentrale Bestellung für mehrere Standorte, skalierbar für
unterschiedliche Budgets und Teamgrößen.
* Event Services: Organisation und Lieferung für Meetings, Konferenzen,
Sommerfeste oder Messen, individuell auf Gäste und Mitarbeitende abgestimmt.
Für jede Art von Veranstaltung, von der kleinen Besprechung bis zum großen
Firmenevent, bietet die Plattform passende Angebote.
* Veranstaltungsmanagement: Planung und Umsetzung von Firmenevents inklusive
Menü, Equipment und Personal. Unabhängig von der Location oder Stadt steht
MYMY für Events zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Möglichkeiten für
jede Veranstaltung.
Jede Mahlzeit wird frisch und lokal zubereitet und pünktlich geliefert. Egal ob
Fingerfood, Buffet oder Desserts für kleine Pausen. Die Buffets sind vielfältig
und werden speziell für verschiedene Events wie Sommerfeste oder
Weihnachtsfeiern zusammengestellt. Das Catering ist darauf ausgerichtet, jedem
das gemeinsame Office-Lunch zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen, das in
Erinnerung bleibt und Teams nachhaltig stärkt.
Warum die Fusion? Weil Mitarbeiterverpflegung heute mehr kann!
Hinter der Fusion steht ein klares Ziel: Unternehmen sollen
Mitarbeiterverpflegung so einfach managen können wie ihre E-Mails.
Die neue Plattform deckt alle Aspekte ab. Von gesunder Ernährung über
steuerliche Benefits bis hin zu den täglichen Snacks für Mitarbeiter. Durch die
Unterstützung des Arbeitgebers bei der Bereitstellung von Verpflegung und
Zuschüssen können die Kosten für die Mitarbeiterverpflegung für die Mitarbeiter
entweder gesenkt oder vollständig subventioniert werden.
Kund*innen profitieren von einem kuratierten Netzwerk regionaler Caterer und
Restaurants, das reichlich Auswahl für Business-Catering für jeden Anlass
bietet. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden zudem einen Zuschuss zu den
Mahlzeiten gewähren, um die Nutzung und Akzeptanz der Angebote weiter zu
erhöhen.
Mit dem zentralen MYMY Account gibt es einen klaren Ansprechpartner für alle
Services rund um Essen und Events. Es wird gebündelt bestellt, und gemeinsam
geliefert. Gleichzeitig behalten Office Manger Kosten im Blick und erhalten
deutschlandweit an allen Standorten gleichbleibend hohe Qualität und
einheitliche Prozesse.
Die Plattform ist flexibel skalierbar: Ob 15 oder 500 Mitarbeitende. Sie wächst
mit und unterstützt internationale Teams ebenso wie kleine Büros. So wird
Mitarbeiterverpflegung zu einem echten Benefit, der Motivation, Leistung und
Kreativität fördert.
? Jetzt Testlunch vereinbaren (https://www.mymycatering.com/de-
de/service/mitarbeiterverpflegung)
Stimmen zur Fusion
?Diese Fusion steht für Einfachheit, Auswahl und Verlässlichkeit für unsere
Kundinnen und Kunden", sagt Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY
catering.?Ein Account, ein Vertrag und ein zentraler Ansprechpartner,
unterstützt durch ein kuratiertes Netzwerk von Top-Restaurants."
Katie Fenton, Co-Managing Director von Feedr, ergänzt:?Gemeinsam schaffen
wir eine Plattform, die Technologie und Service verbindet für moderne
Mitarbeiterverpflegung, die einfach funktioniert und Teams wirklich
begeistert."
Einfache Integration für bestehende Kund*innen
Bestehende Kund*innen sind reibungslos auf die neue Plattform gewechselt. Das
MYMY Team begleitete den Prozess persönlich, damit alle Vorteile sofort nutzbar
sind: Mehr Auswahl, flexible Zuschüsse, zentrale Abrechnung und Zugriff auf die
digitale Cloud Canteen - die?Online-Kantine für Büros ohne Kantine".
Damit erhalten Unternehmen eine Lösung, die alle Aspekte der
Mitarbeiterverpflegung abdeckt. Von klassischem Business catering für Meetings
bis zu großen Events oder Snack- und Frühstücksprogrammen. Die Plattform
berücksichtigt rechtliche Vorgaben, vereinfacht den Ablauf und bietet
individuelle Konzepte, angepasst an die Wünsche von Mitarbeitenden, Budget und
Unternehmensgröße. Ziel ist es, das Wohlbefinden der Menschen am Arbeitsplatz
durch hochwertige Verpflegung zu fördern.
Nachhaltigkeit bei der Mitarbeiterverpflegung
Nachhaltigkeit spielt in der modernen Mitarbeiterverpflegung eine immer größere
Rolle, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Image und die
Attraktivität eines Unternehmens. Ein nachhaltiges Verpflegungskonzept zeigt,
dass Unternehmen Verantwortung übernehmen und die Bedürfnisse ihrer
Mitarbeitenden sowie der Umwelt gleichermaßen im Blick haben.
Ein zentraler Aspekt ist die gezielte Vermeidung von Food Waste. Durch eine
intelligente Planung der Mahlzeiten und die enge Abstimmung mit dem Caterer
können Unternehmen sicherstellen, dass nur so viele Speisen produziert werden,
wie tatsächlich benötigt werden. Das reduziert nicht nur Abfälle, sondern schont
auch Ressourcen und senkt langfristig die Kosten. Unser modernes Catering-
Konzept ermöglicht es die individuellen Wünsche der Mitarbeitenden zu
berücksichtigen. So landet weniger ungenutztes Essen im Müll und jeder im Team
ist wirklich glücklich mit seinem Essen.
Frische und Regionalität als Qualitätsfaktor von Mitarbeiterverpflegung
Auch die Auswahl der Zutaten spielt eine entscheidende Rolle: Regionale und
saisonale Produkte sorgen für Frische, unterstützen lokale Produzenten und
verringern die Umweltbelastung durch lange Transportwege. Unternehmen, die bei
der Verpflegung auf nachhaltige Zutaten setzen, profitieren von einer höheren
Qualität der Mahlzeiten und stärken gleichzeitig ihr nachhaltiges Profil
gegenüber Mitarbeitenden und Gästen.
Die Umsetzung nachhaltiger Verpflegungskonzepte bietet zahlreiche Vorteile: Sie
steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, fördert die Identifikation mit dem
Unternehmen und kann ein entscheidender Faktor für die Mitarbeiterbindung sein.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wird von vielen Mitarbeitenden
als wichtiger Benefit wahrgenommen und trägt zu einer positiven
Unternehmenskultur bei.
Unternehmen haben heute vielfältige Möglichkeiten, Nachhaltigkeit in ihre
Verpflegung zu integrieren, von der Zusammenarbeit mit spezialisierten Caterern
über die Einführung wiederverwendbarer Behälter bis hin zur bewussten Auswahl
nachhaltiger Menüs. Ein nachhaltiges Catering-Konzept ist damit nicht nur ein
Beitrag zum plus für die Umwelt, sondern auch ein starkes Signal an das Team:
Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
stehen im Mittelpunkt.
Deshalb kann man bei vielen Restaurants auf der Cloud-Canteen Plattform das
Essen auch in wiederverwendbaren Bowls erhalten.
So wird nachhaltige Mitarbeiterverpflegung für Unternehmen, die Verantwortung
übernehmen und ihren Mitarbeitenden mehr bieten möchten als nur ein gutes
Mittagessen zu einem echten Wettbewerbsvorteil.
Der Mehrwert für Unternehmen
Mit der neuen Platform von Feedr wird MYMY weit mehr als nur ein Catering-
Service. Dadurch wird MYMY zur one-stop Lösung für alles rund um das Thema Essen
und Events.
Unternehmen profitieren von:
* Digitaler Planung & Verwaltung aller Mahlzeiten
* Höherer Mitarbeiterbindung und Motivation
* Gesunder Ernährung am Arbeitsplatz
* Steuerlichen Vorteilen durch Essenszuschüsse
* Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe
* Einheitliche Prozesse deutschlandweit
* Individuell angepasser Restaurant und Menü Auswahl
Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, die beste Lösung für die
Mitarbeiterverpflegung zu finden und das Essen anzubieten was die Mitarbeiter
kennen und wirklich lieben.
? Jetzt Beraten lassen (https://www.mymycatering.com/de-
de/service/mitarbeiterverpflegung)
Über MYMY catering
MYMY catering ist die einfache Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das
Angebot reicht von täglicher Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis
hin zu hochwertigem Event-Catering für Business-Meetings, Messen und private
Feiern. Durch ein Netzwerk an regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und
vielfältige Auswahl, die deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden.
Direkt online buchbar, ohne Überraschungen. Für weitere Informationen und
aktuelle Angebote besuchen Sie www.mymycatering.com
(http://www.mymycatering.com).
Â°