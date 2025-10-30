GNW-News: Neuer Europachef bei Vertex treibt Produktinnovationen voran und stärkt Lösungen für Compliance
^LONDON, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc
(https://www.vertexinc.com/de-de). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das
?Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte
Steuern, gab heute die Ernennung von Ralf Gärtner zum neuen Senior Vice
President (SVP) und Regional Manager Europa bekannt. Mit dieser strategischen
Personalentscheidung intensiviert Vertex seine starken regionalen Strukturen in
den Zielmärkten. Gleichzeitig unterstreicht sie das Engagement des Unternehmens
für Innovation und die Weiterentwicklung internationaler Compliance in einem
sich rasant verändernden europäischen Wirtschaftsumfeld.
Gärtner bringt mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den
Bereichen Steuern, Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im
Rechnungswesen mit. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der
Entwicklung von Innovationen, die echten Mehrwert für Kunden schaffen, sowie
beim Ausbau und der Erweiterung von Vertriebs- und Partnernetzwerken weltweit.
Da er in seiner vorherigen Rolle bei Wolters Kluwer ein international
agierendes, wachstumsstarkes Unternehmen geleitet hat, passt seine Expertise
perfekt zur Mission von Vertex, Unternehmen weltweit durch nahtlose,
technologiegestützte Compliance-Lösungen zu unterstützen. Gärtner wird eine
zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der europäischen und globalen
Aktivitäten von Vertex spielen und Unternehmen dabei unterstützen, Compliance
sicherzustellen, Transformation voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu
erzielen.
?Ralf Gärtner verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern,
Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im Rechnungswesen und
ist damit eine wertvolle Ergänzung unseres Führungsteams", erklärt Chris Jones,
Chief Commercial Officer bei Vertex.?Sein umfassendes Verständnis der
europäischen Regulierungslandschaft sowie seine nachweisliche Erfolgsbilanz in
den Bereichen Wachstum, Transformation und beim Aufbau leistungsstarker Teams
werden uns dabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und unseren Kunden
nachhaltigen Mehrwert zu bieten."
?Ich freue mich sehr, ein Teil von Vertex zu sein und zum anhaltenden Erfolg des
Unternehmens beizutragen sowie das Wachstum weltweit und in Europa weiter zu
beschleunigen", betont Gärtner.
?Im Laufe meiner Karriere durfte ich miterleben, wie innovative Technologien
Unternehmen, die sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld bewegen,
grundlegend verändern können. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Kunden und
Partnern sowie dem erfahrenen Vertex-Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam schaffen
wir Lösungen, die Effizienz und Compliance verbessern und Unternehmen helfen,
neue Chancen in einem sich transformierenden Markt zu nutzen."
Darüber hinaus erweitert Vertex als Reaktion auf die aktuellen Marktdynamiken
seine strategische Präsenz in Europa, um Kunden, Partnern und Aktionären noch
mehr konkreten Mehrwert zu bieten. Mit dieser Ernennung unterstreicht das
Unternehmen sein verstärktes Engagement in der Region, um Organisationen in
einer Phase tiefgreifender Veränderungen und zunehmender Komplexität bestmöglich
zu unterstützen.
Vertex deckt mehr als 20.000 Steuerhoheitsgebiete weltweit ab und bietet e-
Invoicing-Lösungen in 45 Ländern. Das Unternehmen liefert automatisierte
Compliance für indirekte Steuern, Umsatzsteuerbestimmung in Echtzeit sowie KI-
gestützte Tools wie Vertex Copilot. Mit einer starken Präsenz in Europa und
einem konsequent kundenorientierten Ansatz hilft Vertex Unternehmen, neuen
gesetzlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein. Zudem unterstützt
das Unternehmen seine Kunden dabei, ERP-Integrationen zu optimieren und die
internationale Expansion sicher voranzutreiben.
Weitere Informationen über Vertex und die globalen Compliance-Lösungen für
indirekte Steuern finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de
(https://www.vertexinc.com/de-de).
Über Vertex
Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte
Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen
ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet
Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die
wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und
Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und
Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit
führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von
Compliance zu vereinfachen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de
(https://www.vertexinc.com/de-de) oder folgen Sie uns auf X
(https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).
COPYRIGHT © 2025 VERTEX, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN AUSSCHLIESSLIC ALLGEMEINEN
INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN SICH JEDERZEIT ÄNDERN UND STELLEN KEINE RECHTLICHE
ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR.
Anlegerkontakt:
Joe Crivelli
VP, Investor Relations
investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)
Ansprechpartner bei Vertex:
Rachel Litcofsky
Managerin, Public Relations
mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)
