GNW-News: Opterion Health AG gibt erste Patientenaufnahme in Phase-1-SPARC-Studie nach CTA-Zulassung für OPT101 bekannt
^MUTTENZ, Schweiz, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG
gabletzte Woche bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in ihre Phase-1-
SPARC-Studie aufgenommen wurde. Dies bedeutet den offiziellen Start des ersten
klinischen Entwicklungsprogramms des Unternehmens am Menschen für OPT101 - sein
nicht auf Glukose basierendes osmotisches Mittel, das die Peritonealdialyse (PD)
revolutionieren soll. Dieser Meilenstein folgt auf die kürzlich von den
europäischen Gesundheitsbehörden erteilte Genehmigung des Antrags auf
Durchführung einer klinischen Studie (CTA), wodurch der Weg für den Beginn der
Studie frei wurde.
Die Phase-1-SPARC-Studie bewertet die Sicherheit, Verträglichkeit und
Pharmakokinetik verschiedener OPT101-Konzentrationen während kontrollierter Tag-
und Nachtzyklen sowie die von den Patienten berichteten Ergebnisse. Die Daten
werden die nächsten Entwicklungsstufen lenken, welche darauf abzielen, die
heutigen glukosebasierten Lösungen zu ersetzen.
?Die Aufnahme des ersten Patienten ist ein bedeutender und motivierender Moment
für das gesamte Unternehmen", sagte Peter Reinemer, Chief Executive Officer der
Opterion Health AG.?Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Patienten, die sich
einer Peritonealdialyse unterziehen, auf Lösungen auf Glukosebasis angewiesen,
die mit erheblichen Kompromissen verbunden sind. Mit OPT101 haben wir uns zum
Ziel gesetzt, Patientinnen und Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD)
bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Der heutige Meilenstein beweist,
dass wir auf dem richtigen Weg sind."
Maxim Voropaiev, Chief Medical Officer, fügte hinzu:?Der erste Patient, der
teilnimmt, gibt uns den klinischen Ausgangspunkt, den wir brauchen. SPARC wird
uns Aufschluss darüber geben, wie OPT101 wirkt, wie Patientinnen und Patienten
es erleben und wie wir die nächsten Phasen gestalten sollten. Alles, was wir aus
dieser Studie lernen, bringt uns der Entwicklung einer Therapie näher, die die
metabolische Belastung reduziert und eine länger anhaltende,
patientenfreundlichere PD-Behandlung ermöglicht."
Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich PD-Patienten auf glukosebasierte
Lösungen, die Stoffwechselstörungen, Insulinspitzen und Gewichtszunahme
verursachen und zu Glukosetoxizität führen - einem Hauptfaktor für die
fortschreitende Verschlechterung der Peritonealmembran. OPT101 soll diese
Dynamik ändern und langjährige ungedeckte Bedürfnisse einer schnell wachsenden
globalen CKD-Population adressieren.
Über Opterion Health AG
Opterion Health AG ist ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches
Unternehmen, das sich auf die Transformation der Nierenbehandlung durch die
Entwicklung neuartiger Therapien für Peritonealdialysepatienten konzentriert.
Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die Lebensqualität von
Patienten zu verbessern, die sich einer Peritonealdialyse unterziehen, und die
Erfolgsaussichten der PD für diejenigen zu verändern, die auf lebensrettende
Behandlungen angewiesen sind.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
info@opterion.com (mailto:info@opterion.com)
www.opterion.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.opterion.com/___.YzJ1OnBhdWx
iYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyNjM4MWY1ZWNmNjNmZmY2MmMzN2I4NTZkMzJmMzY5Yjo3OjBlNmQ
6ZGM0ZjMzZWJhYWRhNmE2OTZjMzU0NWE2NDYzMGE4NDgwYTNkMjlhOThhMmJlOGM3MTU4MzVmMGFiNTc
1Nzk3MTpoOlQ6Tg)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09d91a22-d45f-
4dd9-855b-2793e8b243d2
Â°