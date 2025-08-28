GNW-News: Parallels Desktop 26: Kompatibilität mit macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 sowie neue IT-Verwaltungstools

^Alzenau, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels

(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von

plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, veröffentlicht eine neue

Version seiner Virtualisierungslösung: Parallels Desktop 26

(https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/). Diese ist kompatibel

mit der kommenden Version von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2. Darüber hinaus

bietet sie neue Funktionen, die speziell auf IT-Teams, Entwickler und

Endanwender zugeschnitten sind.

Diese neueste Version unterstreicht das Engagement von Parallels für eine

nahtlose Mac-Virtualisierung und unterstützt Windows, Linux und andere

Betriebssysteme - unabhängig davon, ob Macs mit Apple- oder Intel-basierten

Chips ausgestattet sind. Zudem ist Parallels Desktop die einzige

Virtualisierungslösung, die von Microsoft autorisiert wurde, um Windows in einer

virtualisierten Umgebung auf Mac-Computern mit Apple Silicon auszuführen.

?Mit Parallels Desktop 26 stellen wir die Kompatibilität mit Apples neuestem

macOS sicher und bieten leistungsstarke Tools für IT-Teams und Entwickler, die

sich jeden Tag auf Parallels verlassen", sagt Prashant Ketkar, Chief Technology

and Product Officer bei Parallels.?Diese neue Version zeigt unser Engagement,

die Innovationen von Apple kontinuierlich zu unterstützen und Unternehmen sowie

IT-Administratoren eine sichere Verwaltung und flexible Skalierung ihrer Mac-

Umgebungen zu ermöglichen."

Die wichtigsten Highlights von Parallels Desktop 26 sind:

* Kompatibilität mit macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2: Parallels Desktop 26

wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und

Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und

reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten

Lebenszyklus von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates

bereit.

* Unterstützt Änderungen an Hintergrundprozessen in macOS 26: macOS 26 führt

neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale

Funktionen - wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus - daran

an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten

wichtige Features nicht mehr starten.

* Bessere Speicherplatzanzeige: Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich

verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und

vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben.

* Neues Versionsschema: In Anlehnung an die macOS-Namensgebung folgt Parallels

Desktop 26 jetzt derselben Versionsnummer wie das von ihm unterstützte

macOS, so dass Upgrades leichter nachverfolgt werden können und Verwirrung

bei den Anwendern vermieden wird.

Für Unternehmen und IT-Teams:

* Granulare Richtlinienkontrollen für sichere VM-Umgebungen (in Kürze

verfügbar): Über das Parallels Desktop Enterprise Management Portal können

Admins künftig genau festlegen, wie VMs genutzt werden - etwa bei geteilten

Ordnern, USB-Zugriff, Zwischenablage oder Netzwerkeinstellungen. So lassen

sich Sicherheitsvorgaben zuverlässig durchsetzen.

* Konformität mit SOC 2 Typ II (System and Organization Controls): Parallels

Desktop 26 hat seine jüngste Prüfung nach SOC 2 Type II erfolgreich

abgeschlossen und damit sein Versprechen für Compliance, Verfügbarkeit und

Datenschutz bestätigt. Damit unterstützt Parallels Desktop 26 die IT- und

Compliance-Teams von Unternehmen bei der Erfüllung interner und externer

gesetzlicher Standards.

* Leitfaden für die Bereitstellung einer einzelnen Windows-App: Eine neue

Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie IT-Teams einzelne Windows-Apps auf

Mac-Geräten installieren und verwalten können, ohne dass die komplette

Windows- oder Parallels Desktop-Oberfläche sichtbar ist.

* Überwachen und Verwalten von Windows VM-Updates mit Jamf Pro: IT-

Administratoren können jetzt Windows-Betriebssystem-Updates innerhalb von

VMs mit Jamf Pro oder anderen MDM-Plattformen (Mobile Device Management)

überwachen und verwalten. Skripte, die auf dem GitHub von Parallels

verfügbar sind, unterstützen IT-Administratoren, den Update-Status zu

überprüfen und Scans oder Installationen direkt von der Verwaltungskonsole

aus zu initiieren.

Das Parallels-Team konzentriert sich weiterhin darauf, Unternehmensanwendern

einen Mehrwert zu bieten, und hat im vergangenen Jahr kontinuierlich neue

leistungsstarke Features und Funktionen eingeführt. Dazu gehören die AI Writing

Tools für mehr Produktivität, die x86-Emulationsvorschau zur Unterstützung von

Legacy-Applikationen und die OBS Camera-Integration (Open Broadcast Software)

für verbesserte Video-Workflows. Hinzu kommt die Unterstützung für Applikationen

wie Dragon Medical One, um die speziellen Anforderungen von Branchen wie dem

Gesundheitswesen zu erfüllen. Außerdem wird Parallels weiterhin kontinuierlich

neue Funktionen für Unternehmen einführen, um Kunden einen schnelleren Zugang zu

Funktionen zu ermöglichen, die in den Bereichen Leistung, Kompatibilität und IT-

Verwaltung zu Verbesserungen führen.

Weitere Details zu allen neuen Funktionen finden Sie unter

https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/.

Parallels Desktop für Mac ist eine unverzichtbare Virtualisierungslösung für

Fachleute, Entwickler, IT-Teams und Einzelpersonen - sei es für den Zugriff auf

Windows-Anwendungen, das Entwickeln und Testen von Software oder das

gleichzeitige Ausführen mehrerer Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere

macOS-Versionen) gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere

Informationen zu Parallels Desktop 26 für Mac finden Sie unter

www.parallels.com/ (https://www.parallels.com/).

Testversion und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 26 für Mac ist in den Editionen Standard, Pro, Business und

Enterprise erhältlich und kann unter www.parallels.com

(https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/) oder bei autorisierten

Resellern weltweit erworben oder upgegradet werden.

Für weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Herunterladen einer

kostenlosen Testversion oder zum Abschluss eines Abonnements besuchen Sie bitte

www.parallels.com (https://www.parallels.com).

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,

die es Unternehmen und Privatpersonen einfach machen, die von ihnen benötigten

Applikationen und Dateien auf jedem Gerät oder Betriebssystem zu nutzen und

darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden, die beste Technologie zu nutzen, die

es gibt, egal ob es sich um Windows, Mac, ChromeOS, iOS , Android oder die Cloud

handelt. Parallels löst komplexe Engineering- und User-Experience-Probleme,

indem es Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Applikationen überall und

jederzeit einfach und kostengünstig macht. Für weitere Informationen besuchen

Sie bitte www.parallels.com (https://www.parallels.com).

© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine

Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH. in Kanada, den

Vereinigten Staaten und/oder anderswo. Apple, Mac und macOS sind Marken von

Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen Firmen-

, Produkt- und Servicenamen, Logos, Marken und alle eingetragenen oder nicht

eingetragenen Marken, die erwähnt werden, werden nur zu Identifikationszwecken

verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für

alle Hinweise und rechtlichen Informationen besuchen Sie bitte

www.parallels.com/about/legal/ (http://www.parallels.com/about/legal/)

Ashley Ruess

ashley.ruess@alludo.com (mailto:ashley.ruess@alludo.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a95e3d09-

3c0c-451e-8967-7d45367becc3/de

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a95e3d09-

3c0c-451e-8967-7d45367becc3)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/

513609ca-63b5-4d49-abd2-fe2ff3835a4e/de

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/513609ca-63b5-4d49-abd2-

fe2ff3835a4e)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fb57bbf-

719e-4303-9a7e-b1073207951c/de

