GNW-News: Parallels Desktop 26: Kompatibilität mit macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 sowie neue IT-Verwaltungstools

^Alzenau, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels
(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von
plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, veröffentlicht eine neue
Version seiner Virtualisierungslösung: Parallels Desktop 26
(https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/). Diese ist kompatibel
mit der kommenden Version von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2. Darüber hinaus
bietet sie neue Funktionen, die speziell auf IT-Teams, Entwickler und
Endanwender zugeschnitten sind.
Diese neueste Version unterstreicht das Engagement von Parallels für eine
nahtlose Mac-Virtualisierung und unterstützt Windows, Linux und andere
Betriebssysteme - unabhängig davon, ob Macs mit Apple- oder Intel-basierten
Chips ausgestattet sind. Zudem ist Parallels Desktop die einzige
Virtualisierungslösung, die von Microsoft autorisiert wurde, um Windows in einer
virtualisierten Umgebung auf Mac-Computern mit Apple Silicon auszuführen.
?Mit Parallels Desktop 26 stellen wir die Kompatibilität mit Apples neuestem
macOS sicher und bieten leistungsstarke Tools für IT-Teams und Entwickler, die
sich jeden Tag auf Parallels verlassen", sagt Prashant Ketkar, Chief Technology
and Product Officer bei Parallels.?Diese neue Version zeigt unser Engagement,
die Innovationen von Apple kontinuierlich zu unterstützen und Unternehmen sowie
IT-Administratoren eine sichere Verwaltung und flexible Skalierung ihrer Mac-
Umgebungen zu ermöglichen."
Die wichtigsten Highlights von Parallels Desktop 26 sind:
* Kompatibilität mit macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2: Parallels Desktop 26
wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und
Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und
reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten
Lebenszyklus von macOS Tahoe 26 und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates
bereit.
* Unterstützt Änderungen an Hintergrundprozessen in macOS 26: macOS 26 führt
neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale
Funktionen - wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus - daran
an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten
wichtige Features nicht mehr starten.
* Bessere Speicherplatzanzeige: Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich
verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und
vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben.
* Neues Versionsschema: In Anlehnung an die macOS-Namensgebung folgt Parallels
Desktop 26 jetzt derselben Versionsnummer wie das von ihm unterstützte
macOS, so dass Upgrades leichter nachverfolgt werden können und Verwirrung
bei den Anwendern vermieden wird.
Für Unternehmen und IT-Teams:
* Granulare Richtlinienkontrollen für sichere VM-Umgebungen (in Kürze
verfügbar): Über das Parallels Desktop Enterprise Management Portal können
Admins künftig genau festlegen, wie VMs genutzt werden - etwa bei geteilten
Ordnern, USB-Zugriff, Zwischenablage oder Netzwerkeinstellungen. So lassen
sich Sicherheitsvorgaben zuverlässig durchsetzen.
* Konformität mit SOC 2 Typ II (System and Organization Controls): Parallels
Desktop 26 hat seine jüngste Prüfung nach SOC 2 Type II erfolgreich
abgeschlossen und damit sein Versprechen für Compliance, Verfügbarkeit und
Datenschutz bestätigt. Damit unterstützt Parallels Desktop 26 die IT- und
Compliance-Teams von Unternehmen bei der Erfüllung interner und externer
gesetzlicher Standards.
* Leitfaden für die Bereitstellung einer einzelnen Windows-App: Eine neue
Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie IT-Teams einzelne Windows-Apps auf
Mac-Geräten installieren und verwalten können, ohne dass die komplette
Windows- oder Parallels Desktop-Oberfläche sichtbar ist.
* Überwachen und Verwalten von Windows VM-Updates mit Jamf Pro: IT-
Administratoren können jetzt Windows-Betriebssystem-Updates innerhalb von
VMs mit Jamf Pro oder anderen MDM-Plattformen (Mobile Device Management)
überwachen und verwalten. Skripte, die auf dem GitHub von Parallels
verfügbar sind, unterstützen IT-Administratoren, den Update-Status zu
überprüfen und Scans oder Installationen direkt von der Verwaltungskonsole
aus zu initiieren.
Das Parallels-Team konzentriert sich weiterhin darauf, Unternehmensanwendern
einen Mehrwert zu bieten, und hat im vergangenen Jahr kontinuierlich neue
leistungsstarke Features und Funktionen eingeführt. Dazu gehören die AI Writing
Tools für mehr Produktivität, die x86-Emulationsvorschau zur Unterstützung von
Legacy-Applikationen und die OBS Camera-Integration (Open Broadcast Software)
für verbesserte Video-Workflows. Hinzu kommt die Unterstützung für Applikationen
wie Dragon Medical One, um die speziellen Anforderungen von Branchen wie dem
Gesundheitswesen zu erfüllen. Außerdem wird Parallels weiterhin kontinuierlich
neue Funktionen für Unternehmen einführen, um Kunden einen schnelleren Zugang zu
Funktionen zu ermöglichen, die in den Bereichen Leistung, Kompatibilität und IT-
Verwaltung zu Verbesserungen führen.
Weitere Details zu allen neuen Funktionen finden Sie unter
https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/.
Parallels Desktop für Mac ist eine unverzichtbare Virtualisierungslösung für
Fachleute, Entwickler, IT-Teams und Einzelpersonen - sei es für den Zugriff auf
Windows-Anwendungen, das Entwickeln und Testen von Software oder das
gleichzeitige Ausführen mehrerer Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere
macOS-Versionen) gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere
Informationen zu Parallels Desktop 26 für Mac finden Sie unter
www.parallels.com/ (https://www.parallels.com/).
Testversion und Verfügbarkeit
Parallels Desktop 26 für Mac ist in den Editionen Standard, Pro, Business und
Enterprise erhältlich und kann unter www.parallels.com
(https://www.parallels.com/blogs/parallels-desktop-26/) oder bei autorisierten
Resellern weltweit erworben oder upgegradet werden.
Für weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Herunterladen einer
kostenlosen Testversion oder zum Abschluss eines Abonnements besuchen Sie bitte
www.parallels.com (https://www.parallels.com).
Über Parallels
Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,
die es Unternehmen und Privatpersonen einfach machen, die von ihnen benötigten
Applikationen und Dateien auf jedem Gerät oder Betriebssystem zu nutzen und
darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden, die beste Technologie zu nutzen, die
es gibt, egal ob es sich um Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud
handelt. Parallels löst komplexe Engineering- und User-Experience-Probleme,
indem es Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Applikationen überall und
jederzeit einfach und kostengünstig macht. Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte www.parallels.com (https://www.parallels.com).
© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine
Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH. in Kanada, den
Vereinigten Staaten und/oder anderswo. Apple, Mac und macOS sind Marken von
Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen Firmen-
, Produkt- und Servicenamen, Logos, Marken und alle eingetragenen oder nicht
eingetragenen Marken, die erwähnt werden, werden nur zu Identifikationszwecken
verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für
alle Hinweise und rechtlichen Informationen besuchen Sie bitte
www.parallels.com/about/legal/ (http://www.parallels.com/about/legal/)
