GNW-News: Titanbay und Adams Street geben Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt
^LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, eine der am schnellsten
wachsenden Infrastrukturplattformen für private Märkte in Europa, und Adams
Street Partners, LLC (Adams Street), ein führendes mitarbeitergeführtes
Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 62 Milliarden US-Dollar und
langjähriger Erfahrung in allen Bereichen privater Märkte, haben eine
Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt gegeben.
Zu diesem Zweck bietet Titanbay eine grenzüberschreitende Lösung, die darauf
ausgelegt ist, seinen Private-Wealth-Kunden sowohl über Vermittler wie
Vermögensverwalter und Privatbanken als auch direkt ein nahtloses Erlebnis zu
bieten.
Die Infrastrukturplattform von Titanbay wurde für die Verwaltung des gesamten
Investitionslebenszyklus und zur Unterstützung des Private-Wealth-Marktes
entwickelt, einschließlich Vertriebsgesellschaften wie Privatbanken und
Vermögensverwaltern sowie qualifizierten Anlegern, die die geltenden
regulatorischen und Anlageanforderungen erfüllen. Die Plattform ermöglicht die
Automatisierung von Onboarding und Compliance, die Verwaltung von
Vertriebsbeziehungen und bietet eine digitale Plattform für den Zugriff auf
Echtzeit-Dokumentation und -Berichterstattung, wodurch ein Großteil der in der
Branche bisher üblichen operativen Komplexität entfällt.
?Titanbay ist die Infrastrukturebene, die viele der weltweit führenden
Unternehmen mit dem Private-Wealth-Markt verbindet", so Richard Kiddle, Managing
Director und Head of GP Solutions bei Titanbay.
Da Private-Wealth-Kunden in vielen Märkten eine immer wichtigere Rolle spielen,
treten spezialisierte Plattformen wie Titanbay als wichtige Wegbereiter in
Erscheinung, indem sie eine ausgelagerte Lösung anbieten, die intelligente
Technologie, behördliche Genehmigungen und operative Größe vereint.
Adams Street ist ein weltweit führendes Unternehmen im Privatmarkt mit mehr als
50 Jahren Erfahrung und gilt als eines der erfahrensten und angesehensten
Privatmarktunternehmen der Branche. Adams Street verwaltet Assets in fünf
Anlagestrategien und hat vor fast 40 Jahren zur Etablierung einiger der ersten
Benchmarks der Branche sowie eines der ersten speziellen Sekundärfonds
beigetragen.
?Dank dieser Partnerschaft können wir im Bereich der privaten
Vermögensverwaltung so agieren, dass unsere institutionellen Standards zum
Tragen kommen", so Greg Favre, Principal, Wealth Management bei Adams Street
Partners.?Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft eine nachhaltige und
vielschichtige Beziehung zu Titanbay aufzubauen."
_____________________________
Über Adams Street
Adams Street Partners ist ein globaler Investmentmanager für Privatmärkte mit
Investitionen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen
befindet sich zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeitenden und verwaltet ein
Vermögen von 62 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Primär-, Sekundär-,
Wachstumsaktien-, Kredit- und Co-Investment-Strategien. Mit über 50 Jahren
Erfahrung im Privatmarkt, firmeneigenen Technologien und vertrauensvollen
Beziehungen ist Adams Street bestrebt, über Marktzyklen hinweg umsetzbare
Anlageerkenntnisse zu generieren. Adams Street unterhält Niederlassungen in Abu
Dhabi, Austin, Peking, Boston, Chicago, London, Menlo Park, München, New York,
Seoul, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto. Weitere Informationen erhalten Sie
auf www.adamsstreetpartners.com (http://www.adamsstreetpartners.com)
Über Titanbay
Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für
Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay
kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative
Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende
Expansion in den Private-Wealth-Markt - und bietet Vertriebsgesellschaften
nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen
erhalten Sie auf Titanbay.com (https://titanbay.com/)
_____________________________
Medienkontakt
Danielle Wilde
Head of Marketing, Titanbay
danielle.wilde@titanbay.com
+44 7940 071515
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-
8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e
Â°