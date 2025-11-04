GNW-News: Titanbay und Adams Street geben Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt

^LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, eine der am schnellsten

wachsenden Infrastrukturplattformen für private Märkte in Europa, und Adams

Street Partners, LLC (Adams Street), ein führendes mitarbeitergeführtes

Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 62 Milliarden US-Dollar und

langjähriger Erfahrung in allen Bereichen privater Märkte, haben eine

Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt gegeben.

Zu diesem Zweck bietet Titanbay eine grenzüberschreitende Lösung, die darauf

ausgelegt ist, seinen Private-Wealth-Kunden sowohl über Vermittler wie

Vermögensverwalter und Privatbanken als auch direkt ein nahtloses Erlebnis zu

bieten.

Die Infrastrukturplattform von Titanbay wurde für die Verwaltung des gesamten

Investitionslebenszyklus und zur Unterstützung des Private-Wealth-Marktes

entwickelt, einschließlich Vertriebsgesellschaften wie Privatbanken und

Vermögensverwaltern sowie qualifizierten Anlegern, die die geltenden

regulatorischen und Anlageanforderungen erfüllen. Die Plattform ermöglicht die

Automatisierung von Onboarding und Compliance, die Verwaltung von

Vertriebsbeziehungen und bietet eine digitale Plattform für den Zugriff auf

Echtzeit-Dokumentation und -Berichterstattung, wodurch ein Großteil der in der

Branche bisher üblichen operativen Komplexität entfällt.

?Titanbay ist die Infrastrukturebene, die viele der weltweit führenden

Unternehmen mit dem Private-Wealth-Markt verbindet", so Richard Kiddle, Managing

Director und Head of GP Solutions bei Titanbay.

Da Private-Wealth-Kunden in vielen Märkten eine immer wichtigere Rolle spielen,

treten spezialisierte Plattformen wie Titanbay als wichtige Wegbereiter in

Erscheinung, indem sie eine ausgelagerte Lösung anbieten, die intelligente

Technologie, behördliche Genehmigungen und operative Größe vereint.

Adams Street ist ein weltweit führendes Unternehmen im Privatmarkt mit mehr als

50 Jahren Erfahrung und gilt als eines der erfahrensten und angesehensten

Privatmarktunternehmen der Branche. Adams Street verwaltet Assets in fünf

Anlagestrategien und hat vor fast 40 Jahren zur Etablierung einiger der ersten

Benchmarks der Branche sowie eines der ersten speziellen Sekundärfonds

beigetragen.

?Dank dieser Partnerschaft können wir im Bereich der privaten

Vermögensverwaltung so agieren, dass unsere institutionellen Standards zum

Tragen kommen", so Greg Favre, Principal, Wealth Management bei Adams Street

Partners.?Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft eine nachhaltige und

vielschichtige Beziehung zu Titanbay aufzubauen."

Über Adams Street

Adams Street Partners ist ein globaler Investmentmanager für Privatmärkte mit

Investitionen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen

befindet sich zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeitenden und verwaltet ein

Vermögen von 62 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Primär-, Sekundär-,

Wachstumsaktien-, Kredit- und Co-Investment-Strategien. Mit über 50 Jahren

Erfahrung im Privatmarkt, firmeneigenen Technologien und vertrauensvollen

Beziehungen ist Adams Street bestrebt, über Marktzyklen hinweg umsetzbare

Anlageerkenntnisse zu generieren. Adams Street unterhält Niederlassungen in Abu

Dhabi, Austin, Peking, Boston, Chicago, London, Menlo Park, München, New York,

Seoul, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto. Weitere Informationen erhalten Sie

auf www.adamsstreetpartners.com (http://www.adamsstreetpartners.com)

Über Titanbay

Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für

Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay

kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative

Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende

Expansion in den Private-Wealth-Markt - und bietet Vertriebsgesellschaften

nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen

erhalten Sie auf Titanbay.com (https://titanbay.com/)

Medienkontakt

Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-

8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e

Â°