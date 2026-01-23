Go Digit General Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Go Digit General Insurance hat am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Go Digit General Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,71 Milliarden INR im Vergleich zu 24,36 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,45 INR sowie einem Umsatz von 28,79 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net