GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag tiefrot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 1,23 USD.

Um 15:48 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 1,23 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,23 USD nach. Bei 1,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.394 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 48,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 67,49 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 12.05.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,24 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die GoPro-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,030 USD im Jahr 2025 aus.

