GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.114 GoPro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 2,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

