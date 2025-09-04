GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf Höhenflug
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.114 GoPro-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 2,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.
GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie
Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|16.03.2017
|GoPro Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.09.2016
|GoPro Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.01.2016
|GoPro Buy
|Dougherty & Company LLC
|29.10.2015
|GoPro Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|09.11.2016
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.12.2015
|GoPro Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|26.03.2015
|GoPro Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Underperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|09.11.2016
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen