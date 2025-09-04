DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Broadcom A2JG9Z Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kursverlauf

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf Höhenflug

05.09.25 16:10 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,23 EUR -0,02 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 1,55 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.114 GoPro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 2,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen