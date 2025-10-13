GoPro Aktie News: GoPro schiebt sich am Montagabend vor

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 2,06 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 2,06 USD. Bei 2,10 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 637.845 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Gewinne von 48,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 415,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

