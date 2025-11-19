GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich GoPro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 1,58 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,58 USD zu. Bei 1,58 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 43.214 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,05 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Mit einem Zuwachs von 93,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 295,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Am 06.11.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 162,92 Mio. USD, gegenüber 258,90 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,07 Prozent präsentiert.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

