GoPro Aktie News: GoPro am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 1,56 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 20:08 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 1,58 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,53 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 305.647 Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 74,47 Prozent sinken.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 258,90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

