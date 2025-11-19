GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von GoPro

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,54 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,54 USD abwärts. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 1,53 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.568 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 49,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 74,05 Prozent Luft nach unten.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 162,92 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 258,90 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 11.02.2026 gerechnet.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

