GoPro Aktie News: GoPro macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich GoPro

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 1,55 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 1,55 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 1,56 USD. Bei 1,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 54.333 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 49,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 74,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162,92 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,90 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

