GoPro Aktie News: GoPro zieht am Abend deutlich an

So entwickelt sich GoPro

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 1,62 USD.

Die Aktie legte um 20:04 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 1,62 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,63 USD. Bei 1,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 500.723 GoPro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

GoPro ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162,92 Mio. USD – eine Minderung von 37,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 258,90 Mio. USD eingefahren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

