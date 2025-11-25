DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 1,59 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 1,59 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,58 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.762 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 74,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.11.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,07 Prozent zurück. Hier wurden 162,92 Mio. USD gegenüber 258,90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

