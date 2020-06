So investiert Hedgefonds-Manager David Einhorn Q1/2020

• Auf Platz vier im Portfolio eine Neuinvestition: Change Healthcare Inc.• Einhorn investiert in Q1 2020 elf neue Aktien und verabschiedet sich unter anderem von General Motors (GM)• Auch Einhorn blieb nicht von der Krise verschont: Sein Portfolio verlor deutlich an Wert



Im ersten Quartal 2020 fielen die Aktienkurse aufgrund der Corona-Krise ins Bodenlose - David Einhorn, Vorsitzender und Co-Gründer von Greenlight Capital handelte dennoch und erweiterte sein Portfolio.

Green Brick Partners auf Platz eins der Investitionen

Einhorns Portfolio veränderte sich stark zum Vorquartal (4/2019). Der Stand Ende März 2020 ist laut der US-Börsenaufsicht SEC folgender: Auf Platz eins findet sich seit nunmehr drei Quartalen Green Brick Partners mit 24,118 Millionen Anteilen im Wert von insgesamt 194,155 Millionen US-Dollar. Die Aktie nimmt 27,89 Prozent des Portfolios ein. Gute 12 Prozent nimmt Brighthouse Financial Inc. mit 3,640 Millionen Anteilen ein, dies ist etwas mehr als Ende 2019 (Gegenwert: 87,986 Millionen US-Dollar). Ebenfalls erhöhte Einhorn seine Anteile an AerCap Holdings N.V. auf 3,271 Millionen Papiere, mittlerweile steht diese Investition mit einem Gegenwert von 74,548 Millionen US-Dollar auf Platz drei der Investitionen.

Auf Platz vier im Portfolio (7,60 Prozent) steht Stand Ende März eine Neuinvestition: Change Healtcare Inc. David Einhorn ist alleiniger Investor und besitzt 5,294 Millionen Anteile mit einem Wert von 52,877 Millionen US-Dollar.

Berkshire Hathaway und Goldman Sachs

Bereits seit 2011 hielt Einhorn Anteile von General Motors - von dieser Aktie verabschiedete er sich im letzten Quartal aber vollständig. Ebenso verkaufte er seine gesamten Anteile an DXC Technology Co., Scientific Games, EchoStar Corp., Tempur Sealy Int., The Medicines Company und CONSOL Energy Inc.. Diese Aktien hatte er über mehrere Quartale geführt, allerdings hatte er keine vor 2017 gekauft, es handelte sich also wohl um eher mittelfristige Investitionen.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurden neben Change Healtcare zehn weitere Aktien. Darunter befinden sich Anteile von American Express, Walt Disney und Goldman Sachs. Des Weiteren ist Einhorn nun einer von 20 Investoren bei Buffetts Berkshire Hathaway.

Der Milliardär wird zum Millionär: Das Portfolio verlor drastisch an Wert

Auch David Einhorn wurde lange Zeit als einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager betrachtet, gibt er einen Kommentar zu einer Aktie ab, ist es so einflussreich, dass man sogar vom "Einhorn-Effekt" spricht. Er verfolgt bei seinen Investitionen die sogenannte "long-short equity strategy": Lange hält er Aktien, deren Kurse als bullish prognostiziert werden, nur kurz hält er solche, deren Kurse wohl fallen werden. Doch obwohl er sich wohl laut eigenen Angaben an Buffetts Investor-Regeln (1. "niemals Geld verlieren" und 2. "niemals die 1. Regel vergessen") hält, blieb auch er nicht von der Corona-Krise verschont.

Sein Portfolio verlor massiv an Wert - betrug dieser Ende 2019 noch rund 1,35 Milliarden US-Dollar, so sind es Stand Ende März 2020 nur noch rund 696 Millionen US-Dollar.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images