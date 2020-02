Übernahme im Fokus: TRATON will mit Zukauf US-Markt erobern

€uro am Sonntag

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-TRATON ist an Navistar zu 16,8 Prozent beteiligt. Traton bietet 35 Dollar je Navi­star-Aktie, ein Aufschlag von 45 Prozent zum New Yorker Schlusskurs vom Donnerstag. Es wäre die erste große Übernahme für Traton seit dem Börsengang im Juni vergangenen Jahres. Auf dem US-Lastermarkt ist der Münchner Lkw-Bauer - anders als Daimler und Volvo - bisher schwach vertreten.

Während die TRATON-Aktie am Freitagvormittag zunächst leicht im Minus lag und sich dann bis zum Nachmittag in die Gewinnzone rettete, schoss das ­Navistar-Papier um über 50 Prozent nach oben. Offenbar wird mit einem Bieterwettkampf gerechnet. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: WGM/TRATON AG, Dan Boman/TRATON Group

