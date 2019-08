Alibaba-Ableger MYbank vergibt Kredit in dreistelliger Milliardenhöhe - Chinas Banken denken um

Aktien in diesem Artikel Alibaba 136,40 EUR

Das MYbank-Konzept

Seit Gründung der Bank vor vier Jahren hat die MYbank insgesamt 290 Milliarden US-Dollar in Form von Krediten an knapp 16 Millionen kleine Firmen vergeben, wobei sich die Ausfallrate bei nur einem Prozent bewegt.

Wodurch sich die Kreditvergabe des Alibaba Ablegers außerdem auszeichnet, ist die bequeme Onlinebeantragung via Smartphone-App. Die Kreditwürdigkeit der Nutzer wird mittels einem Risikomanagement-Systems überprüft, welches mehr als 3.000 Variablen berücksichtigt und der gesamte Vorgang dauert im Durchschnitt nur drei Minuten. Die Schuldner erhalten das Geld in der Regel sofort, ohne in Kontakt mit einem Banker gewesen zu sein.

Wie evaluiert MYbank seine Nutzer?

MYbank analysiert in Echtzeit Transaktionen von seinen Klienten und sammelt damit Informationen bezüglich Liquidität und Kreditwürdigkeit der Nutzer. Indikatoren wie größere Umsatzeinbrüche bei MYbanks Kunden können somit schnell erkannt werden und mögliche Kredite entzogen werden. Jene Datenerhebung verhilft zur schnellen Bearbeitung der Kreditanträge und geschieht im Einverständnis mit den Schuldnern. So reduziert MYbank die Zahl der zuvor von Großbanken abgelehnten Unternehmen seit vier Jahren stetig.

Einfluss auf Chinas Bankensektor und Wirtschaft

Die von MYbank angewandten Technologien bezüglich Datenerfassung führen bei den großen Banken in China zum Umdenken, so wurden in vergangenen Jahren ausschließlich große und staatliche Unternehmen mit Hilfe von Krediten finanziert. Doch dank MYbank wird es für zuvor als nicht kreditwürdig eingestufte Unternehmen und Haushalte nun wahrscheinlicher Kredite zu erhalten und von größeren Banken seltener Ablehnung zu erfahren.

Kleine und mittelständige Unternehmen werden auch dank MYbank folglich als Antriebsmotor der Wirtschaft identifiziert und nicht mehr als riskant eingestuft, so der Ernst & Young Senior Partner Keith Pogson.

Auf der Agenda von MYbank steht seit 2018, in den kommenden drei Jahren, die finanziellen Dienstleistungen auf 30 Millionen Kleinunternehmen in China auszuweiten, hierfür wird sie mit bis zu 1.000 Finanzinstituten zusammenarbeiten. Um dies leisten zu können wird MYbank die eigenen technologischen Möglichkeiten für Partnerunternehmen bereitstellen.

Sollte sich die Mission der Bank verwirklichen, wird die chinesische Volkswirtschaft ebenfalls von dem potentiellen Erfolg der kleinen Unternehmen profitieren.

