GTV Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GTV Engineering hat am 15.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

GTV Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 245,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net