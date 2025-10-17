GTV Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
GTV Engineering hat am 15.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
GTV Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 245,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GTV Engineering
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GTV Engineering
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu GTV Engineering Ltd Registered shs
Analysen zu GTV Engineering Ltd Registered shs
Keine Analysen gefunden.