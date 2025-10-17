DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,93 -3,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin93.087 +0,7%Euro1,1709 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
GTV Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

17.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GTV Engineering Ltd Registered shs
73,99 INR 1,02 INR 1,40%
Charts|News|Analysen

GTV Engineering hat am 15.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

GTV Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 245,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

