GTV Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

GTV Engineering hat am 12.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GTV Engineering 0,290 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat GTV Engineering 165,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 326,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net