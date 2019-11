Cronos-Aktie schießt hoch: Was Großaktionär Altria damit zu tun hat und warum auch Aphria, Canopy & Co. zulegen

• Altria stockt bei Cronos auf• Hoffen auf Entkriminalisierung von Cannabis• Auch andere Cannabis-Aktien profitieren

Auf rund 40 Prozent beläuft sich der Verlust, den Cronos-Aktionäre seit Jahresbeginn in ihren Depots haben. Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens hat seit Jahresstart 2019 massiv an Wert eingebüßt. Am Dienstag sahen Cronos-Aktionäre aber endlich wieder grün: Die Cronos-Aktie zog an der US-Börse Nasdaq um 9,12 Prozent auf 6,70 US-Dollar an.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Altria stockt auf

Dabei profitierte der gebeutelte Anteilsschein von einer Aktion seines Großinvestors. Einer Mitteilung an die Börsenaufsichtsbehörden zufolge hat der US-Tabakriese seine Beteiligung an Cronos weiter aufgestockt.

Demnach hat der Großaktionär seinem Anteil vier Millionen weitere Cronos-Aktien hinzugefügt. Der Mitteilung zufolge wurden die Cronos-Aktien am 14. November gekauft, bereits im August hatte der Tabakkonzern 2,5 Millionen zusätzliche Cronos-Aktien erworben, nachdem das Unternehmen im Dezember 2018 45 Prozent von Cronos erworben hatte und sich zeitgleich die Option gesichert hatte, um weitere zehn Prozent aufstocken zu können.

Andere positive Nachricht treibt die Cronos-Aktie

Neben dem Aktienkauf durch Altria ist es noch eine Nachricht, die der Cronos-Aktie am Dienstag auf die Sprünge half: Der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, sagte am Dienstag, sein Gremium werde am Mittwoch ein Gesetz verabschieden, das Marihuana auf Bundesebene entkriminalisiert. Zeitgleich betonte er, dass es für diesen Plan Unterstützung von Seiten der Republikaner gebe.

Er sehe allerdings wenig Hoffnung, das Gesetz schnell durch den Senat peitschen zu können. "Der Senat wird seine Zeit brauchen, aber das tut der Senat immer", so Nadler. Dennoch zeigte er sich für den Gesetzentwurf optimistisch: "Der politische Druck der verschiedenen Staaten nimmt rapide zu. Davon ist auch der Senat betroffen. Das schaffen wir", erklärte der Politiker zuversichtlich.

Im Windschatten der verhalten positiven Aussichten legten auch die Aktien anderer Cannabis-Konzerne am Dienstag teils deutlich zu: Für den Marktführer Canopy Growth ging es um 7,7 Prozent nach oben, Aphria konnte mit 12,83 Prozent an der NYSE sogar zweistellig zulegen, während es für HEXO und OrganiGram 14,4 und 12,6 Prozent nach oben ging.



Redaktion finanzen.net

