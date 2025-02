Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

S&P 500-Performance

Der S&P 500 kam am Dienstag nicht vom Fleck.

Am Dienstag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 6.068,50 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52,951 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,377 Prozent schwächer bei 6.043,54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.066,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.042,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.076,28 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 5.827,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.001,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 5.026,61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3,41 Prozent. Bei 6.128,18 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.773,31 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit DuPont de Nemours (+ 6,85 Prozent auf 81,48 USD), Ecolab (+ 6,22 Prozent auf 261,23 USD), Intel (+ 6,07 Prozent auf 20,97 USD), S&P Global (+ 4,89 Prozent auf 540,51 USD) und Coca-Cola (+ 4,73 Prozent auf 67,60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Fidelity National Information Services (-11,49 Prozent auf 73,16 USD), Super Micro Computer (-9,47 Prozent auf 38,61 USD), Tesla (-6,34 Prozent auf 328,50 USD), Walgreens Boots Alliance (-6,12 Prozent auf 9,36 USD) und IPG Photonics (-5,46 Prozent auf 63,72 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37.384.643 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,317 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

