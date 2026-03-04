Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Kursplus

ATX Prime-Performance

Am Mittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 2.758,51 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 2.742,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2.741,14 Punkten am Vortag.

Bei 2.760,93 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.723,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.801,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.525,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.128,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,78 Prozent nach oben. Bei 2.907,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.638,17 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3,91 Prozent auf 74,40 EUR), AMAG (+ 3,27 Prozent auf 28,40 EUR), PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Addiko Bank (-3,41 Prozent auf 25,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,86 Prozent auf 5,44 EUR) und Polytec (-2,45 Prozent auf 3,59 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Andritz-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 140.260 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,263 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

