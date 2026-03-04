DAX24.322 +0,5%Est505.903 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.849 +0,7%Euro1,1607 -0,2%Öl83,20 +0,8%Gold5.163 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren uneins: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren uneins: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX Prime-Performance

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Kursplus

05.03.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Kursplus | finanzen.net

Am Mittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25,70 EUR -1,10 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMAG
27,10 EUR 0,60 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Andritz AG
68,20 EUR -2,70 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
189,60 EUR 7,00 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
98,45 EUR -0,05 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
71,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5,54 EUR 0,14 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
22,75 EUR 0,05 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
14,85 EUR -0,45 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,25 EUR 0,60 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
3,58 EUR 0,24 EUR 7,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
39,65 EUR 0,35 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,50 EUR 0,24 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.761,5 PKT 20,4 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 2.758,51 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 2.742,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2.741,14 Punkten am Vortag.

Bei 2.760,93 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.723,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.801,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.525,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.128,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,78 Prozent nach oben. Bei 2.907,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.638,17 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3,91 Prozent auf 74,40 EUR), AMAG (+ 3,27 Prozent auf 28,40 EUR), PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Addiko Bank (-3,41 Prozent auf 25,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,86 Prozent auf 5,44 EUR) und Polytec (-2,45 Prozent auf 3,59 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Andritz-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 140.260 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,263 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Addiko Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addiko Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Erste Group Bank AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2012Erste Group Bank kaufenDie Actien-Börse
31.10.2012Erste Group Bank neutralExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
31.10.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2012Erste Group Bank equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
12.11.2012Erste Group Bank kaufenDie Actien-Börse
31.10.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.08.2012Erste Group Bank buyCitigroup Corp.
01.08.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
19.07.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
31.10.2012Erste Group Bank neutralExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
31.10.2012Erste Group Bank equal-weightMorgan Stanley
19.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
20.09.2012Erste Group Bank neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Erste Group Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen