DAX24.832 -0,1%Est505.941 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,38 ±-0,0%Gold4.904 -0,7%
ATX Prime-Performance im Blick

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus

23.01.26 09:27 Uhr
Der ATX Prime bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
22,20 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
139,10 EUR -0,40 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,76 EUR 0,05 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
108,50 EUR 1,90 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,15 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
81,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
49,52 EUR 0,36 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
36,70 EUR 0,75 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,98 EUR 0,58 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,75 EUR -1,70 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBM Development AG
20,10 EUR -0,20 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,44 EUR 0,00 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Wolford AG
2,58 EUR -0,14 EUR -5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,52 EUR -0,07 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.751,1 PKT -1,0 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent fester bei 2.754,15 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 2.752,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.752,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.757,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2.750,10 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,58 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.604,50 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.334,04 Punkte. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 1.910,98 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,61 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2.757,69 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.638,17 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 139,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,46 Prozent auf 40,38 EUR), Frequentis (+ 0,72 Prozent auf 83,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR) und UBM Development (+ 0,50 Prozent auf 20,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-4,63 Prozent auf 30,90 EUR), Addiko Bank (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR) und Palfinger (-1,75 Prozent auf 36,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53.797 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,544 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 8,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

