DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.214 -0,1%Euro1,1703 ±-0,0%Öl65,90 +0,2%Gold3.361 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Trading 212: Einfach investieren - auch mit kleinen Beträgen Trading 212: Einfach investieren - auch mit kleinen Beträgen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hafenlogistiker HHLA stellt Halbjahreszahlen vor

14.08.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
20,60 EUR 0,10 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach turbulenten Monaten beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA stellt das Unternehmen am Donnerstag (7.30 Uhr) die Halbjahreszahlen vor. Die mehrheitlich staatlich geführte Hamburger Hafen und Logistik AG betreibt Terminals im Hamburger Hafen und im Ausland und transportiert Güter mit Zügen und Lkws durch Europa.

Wer­bung

Im Juni hatte Unternehmenschefin Angela Titzrath nach neun Jahren an der Spitze überraschend ihren Rückzug angekündigt. Aktionärsvertreter monierten den Vorgang sowie eine Dividendensenkung. Wenig später kündigte der kritisierte Aufsichtsratschef Rüdiger Grube an, die HHLA bis Jahresende zu verlassen.

Auf Titzrath soll im Oktober der niederländische Manager Jeroen Eijsink folgen, wie die HHLA mitteilte. Eijsink leitete zuvor das litauische Transportunternehmen Girteka.

Im November vergangenen Jahres war die weltgrößte Containerreederei MSC bei der HHLA eingestiegen. Abgemacht ist, dass die Reederei bis zu 49,9 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft, dem Mehrheitsaktionär, halten wird. Der Einstieg war und ist umstritten.

Wer­bung

Im ersten Quartal lag der Umsatz des Konzerns mit 435,6 Millionen Euro um 19,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern nahm um 86,6 Prozent auf 32,5 Millionen Euro zu./lkm/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf HHLA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HHLA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.09.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.08.2021HHLA BuyKepler Cheuvreux
25.05.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
26.03.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
21.10.2021HHLA HoldWarburg Research
22.09.2021HHLA HoldWarburg Research
16.08.2021HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
01.08.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.05.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen