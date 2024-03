Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Euro STOXX 50-Kursentwicklung

So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.

Werte in diesem Artikel

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent nach oben auf 4.900,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,247 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,222 Prozent fester bei 4.888,58 Punkten in den Handel, nach 4.877,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4.904,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.888,58 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,722 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4.638,60 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 4.418,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.215,75 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,60 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4.904,85 Punkten. Bei 4.380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 1,32 Prozent auf 110,66 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,21 Prozent auf 74,53 EUR), Infineon (+ 1,15 Prozent auf 33,48 EUR), adidas (+ 0,93 Prozent auf 188,86 EUR) und SAP SE (+ 0,93 Prozent auf 174,48 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,48 Prozent auf 42,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 430,50 EUR), Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 193,65 EUR), Allianz (+ 0,18 Prozent auf 254,30 EUR) und Siemens (+ 0,33 Prozent auf 183,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 380.140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 422,889 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 10,80 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net