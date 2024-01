Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Marktbericht

Am dritten Tag der Woche herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent leichter bei 16.673,00 Punkten.

Bei 16.756,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16.627,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der LUS-DAX bei 16.782,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15.394,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 14.850,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 85,06 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,65 Prozent auf 27,65 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), Fresenius SE (+ 0,95 Prozent auf 28,65 EUR) und Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 308,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,06 Prozent auf 34,48 EUR), Symrise (-2,05 Prozent auf 97,32 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 317,90 EUR), Bayer (-1,71 Prozent auf 34,99 EUR) und Commerzbank (-1,70 Prozent auf 11,54 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.643.096 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 162,331 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

