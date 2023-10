Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,56 Prozent höher bei 14.641,86 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,321 Prozent auf 14.514,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14.560,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 14.419,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.664,15 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 14.701,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 15.425,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11.310,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 34,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15.932,05 Punkten. 10.696,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4,89 Prozent auf 22,30 USD), Airbnb (+ 3,91 Prozent auf 121,05 USD), NVIDIA (+ 2,93) Prozent auf 426,00 USD), Intuitive Surgical (+ 2,55 Prozent auf 273,71 USD) und Booking (+ 2,36 Prozent auf 2.821,69 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil AstraZeneca (-2,30 Prozent auf 62,36 USD), O Reilly Automotive (-2,28 Prozent auf 886,40 USD), Exelon (-1,36 Prozent auf 38,77 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,33 Prozent auf 797,73 USD) und Datadog A (-1,27 Prozent auf 84,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10.800.262 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,553 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

