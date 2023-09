Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

NASDAQ Composite-Performance

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,22 Prozent auf 13.092,85 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent höher bei 13.115,36 Punkten, nach 13.063,61 Punkten am Vortag.

Bei 12.963,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 13.156,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,605 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13.590,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13.555,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, bei 10.829,50 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 26,05 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14.446,55 Punkten. Bei 10.265,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Bed Bath Beyond (+ 86,28 Prozent auf 0,14 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 8,25 Prozent auf 25,58 USD), Geospace Technologies (+ 7,09 Prozent auf 13,74 USD), Sify (+ 6,82 Prozent auf 1,88 USD) und Roivant Sciences (+ 6,29 Prozent auf 13,19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sangamo Therapeutics (-11,45 Prozent auf 0,60 USD), Landec (-4,29 Prozent auf 7,58 USD), Cutera (-3,60 Prozent auf 6,16 USD), Shore Bancshares (-2,74 Prozent auf 10,30 USD) und Glacier Bancorp (-2,59 Prozent auf 28,25 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17.500.215 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,604 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Mit 14,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.net