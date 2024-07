Handel in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Derzeit halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 19:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,17 Prozent fester bei 5.469,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,291 Prozent auf 5.476,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5.460,48 Punkten am Vortag.

Bei 5.446,53 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.479,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.277,51 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2024, einen Stand von 5.243,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4.450,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 15,32 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.523,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Tesla (+ 5,65 Prozent auf 209,06 USD), Merck (+ 3,33 Prozent auf 127,92 USD), Apple (+ 3,06 Prozent auf 217,07 USD), Boeing (+ 2,43 Prozent auf 186,43 USD) und Goldman Sachs (+ 2,23 Prozent auf 462,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Norwegian Cruise Line (-6,28 Prozent auf 17,61 USD), Advance Auto Parts (-5,59 Prozent auf 59,79 USD), Lumen Technologies (-5,45 Prozent auf 1,04 USD), Carnival (-5,32 Prozent auf 17,73 USD) und Caesars Entertainment (-5,08 Prozent auf 37,72 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 32.450.523 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,084 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

