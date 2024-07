Handel in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Index-Bewegung

Der S&P 500 gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Mittwoch fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,39 Prozent auf 5.588,27 Punkte zurück. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47,325 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 1,04 Prozent leichter bei 5.608,17 Punkten, nach 5.667,20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5.584,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.622,49 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,885 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.473,23 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2024, den Wert von 5.022,21 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 4.522,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 17,83 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 42,86 Prozent auf 0,03 USD), VF (+ 13,57 Prozent auf 16,15 USD), Progressive (+ 5,40 Prozent auf 221,35 USD), Henry Schein (+ 5,37 Prozent auf 71,22 USD) und Bristol-Myers Squibb (+ 4,73 Prozent auf 43,15 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-11,11 Prozent auf 0,02 USD), Applied Materials (-10,48 Prozent auf 220,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,21 Prozent auf 159,43 USD), Lam Research (-10,07 Prozent auf 967,68 USD) und KLA-Tencor (-9,85 Prozent auf 781,75 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 84.920.688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,298 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net