DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- Allianz mit Milliardendeal -- adidas traut sich noch mehr Umsatz und Gewinn zu -- Daimler Truck, ASML, Bayer im Fokus

Der DAX warte weiter auf die Bestätigung seines versuchten Chartausbruchs vom Freitagnachmittag, hieß es am Markt. Hier hatte er mit dem Anstieg auf das höchste Niveau seit Anfang Juni auch den Korrekturtrend geknackt, der seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18.892 Punkten Gültigkeit hatte. Mit dem Rückschlag vom Vortag kam er an diese Trendlinie zurück.

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch ohne große Ausschläge erwartet.

Am Dienstag setzte sich die Rekordjagd des Vortages fort. Dabei wurde die Rally von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur genährt. So zeigten sich die Umsätze der US-Einzelhändler im Juni stabil - entgegen der Erwartungen. Auch die Importpreise stagnierten, obwohl ein Rückgang prognostiziert worden war. Allerdings wirken sich beide Daten leicht bremsend auf die Zinssenkungsdebatte aus.

Der Dow Jones legte zum Handelsstart bereits leicht zu und zog schon kurz darauf noch deutlicher an. Dabei konnte er gar einen neuen Rekordwert aufstellen und kratzte an der runden Marke von 41.000 Punkten. Aus dem Handel ging er 1,85 Prozent höher bei 40.954,48 Stellen. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil höher und verweilte auch im Anschluss auf positivem Terrain. Nach einem Ausflug ins Minus, stieg er letztlich 0,2 Prozent auf 18.509,34 Indexpunkte.

An den US-Märkten ging es am Dienstag nach oben Richtungen.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich schwächer.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,27 Prozent auf 41.165,38 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,34 Prozent auf 2.966,22 Punkte nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert unterdessen 0,06 Prozent höher bei 17.739,42 Zählern.

Die Ausschläge halten sich zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten in Grenzen. Die erneut positiven Vorgaben der US-Börse stützen nur moderat. Am Vortag veröffentlichte US-Konjunkturdaten haben dafür gesorgt, dass die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen wieder etwas gebremst wurden.

