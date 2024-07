Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Rating im Fokus

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einem erhöhten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die unerwartet gute Geschäftsentwicklung des Konsumgüterkonzerns sowie die gestiegenen Jahresziele könnten die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie 2025 um bis zu 10 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:03 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 82,94 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,92 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 491.628 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 16,8 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren, dass Henkel vz die Bilanz für Q2 2024 am 14.08.2024 vorlegt.

