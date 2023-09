Handel in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 zeigte sich am Freitagabend im Minus.

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 4.288,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 37,267 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.332,26 Zählern und damit 0,757 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4.299,70 Punkte).

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4.274,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.333,15 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,524 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.497,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.396,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der S&P 500 einen Stand von 3.640,47 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,13 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hanesbrands (+ 10,00 Prozent auf 3,96 USD), Nike (+ 6,68 Prozent auf 95,62 USD), VF (+ 6,51 Prozent auf 17,67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 6,41 Prozent auf 22,24 USD) und Under Armour (+ 4,59 Prozent auf 6,38 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen SVB Financial Group (-10,00 Prozent auf 0,09 USD), Carnival (-4,99 Prozent auf 13,72 USD), Schlumberger (-4,33 Prozent auf 58,30 USD), First Republic Bank (-4,00 Prozent auf 0,07 USD) und Valero Energy (-3,72 Prozent auf 141,71 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 16.946.212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,516 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Im Index weist die The Western Union Company-Aktie mit 9,20 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net