Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 197,28 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 197,28 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 196,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,44 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.723.733 Stück gehandelt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 24,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,09 USD.

Am 01.05.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,53 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 90,75 Mrd. USD eingefahren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

