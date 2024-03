Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester

Kursentwicklung im Fokus

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,32 Prozent auf 5.241,53 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 43,003 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,606 Prozent auf 5.256,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5.224,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5.240,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.261,10 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4.981,80 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 4.746,75 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 4.002,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,51 Prozent aufwärts. Bei 5.261,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 14,13 Prozent auf 109,85 USD), Super Micro Computer (+ 8,38 Prozent auf 971,61 USD), Broadcom (+ 5,64 Prozent auf 1.348,00 USD), Gap (+ 5,52 Prozent auf 28,48 USD) und Western Digital (+ 4,97 Prozent auf 63,74 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-14,29 Prozent auf 0,06 USD), Accenture (-9,31 Prozent auf 345,03 USD), Darden Restaurants (-6,50 Prozent auf 163,24 USD), First Republic Bank (-5,88 Prozent auf 0,04 USD) und Paramount Global (-5,52 Prozent auf 11,82 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28.954.965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,865 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 282,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net