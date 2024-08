Handel in Zürich: SLI gibt nachmittags nach

SLI-Kursentwicklung

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 2.003,80 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,104 Prozent schwächer bei 2.005,60 Punkten in den Montagshandel, nach 2.007,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.007,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.002,79 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1.985,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 1.958,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Wert von 1.717,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 13,63 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.009,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.742,94 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Novartis (+ 0,48 Prozent auf 100,88 CHF), Geberit (+ 0,41 Prozent auf 535,80 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF), Partners Group (+ 0,33 Prozent auf 1.233,00 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 535,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-5,23 Prozent auf 1,02 CHF), Swiss Re (-1,95 Prozent auf 115,55 CHF), VAT (-1,68 Prozent auf 428,20 CHF), Straumann (-1,50 Prozent auf 124,60 CHF) und Sonova (-1,07 Prozent auf 295,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.872.123 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,102 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net