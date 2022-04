Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag in Grün

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 150,65 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 150,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.855 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 134,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,62 Prozent.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 177,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,47 Milliarden EUR im Vergleich zu 6,14 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Am 10.05.2023 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,23 EUR fest.

