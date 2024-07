Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Montagmittag freundlich

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 236,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 236,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 236,80 EUR. Mit einem Wert von 232,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 16.086 Stück.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 249,75 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,55 EUR fest.

