Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 256,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.911 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 265,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,14 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,65 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 272,57 EUR.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,53 EUR je Aktie.

