Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 237,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 237,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,10 EUR aus. Bei 238,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 9.617 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,05 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,94 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,75 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6,53 Mrd. EUR gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,55 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

