Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag tiefer

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 267,40 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 267,40 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 267,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,00 EUR. Bisher wurden heute 109.665 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 9,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,40 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,13 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Ausblick: Hannover Rück präsentiert Quartalsergebnisse

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: Über diese Dividende können sich Hannover Rück-Anleger freuen